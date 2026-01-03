Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Amerikanci uhitili Madura!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U napadu SAD-a na Venezuelu uhićen je predsjednik Nicolas Maduro i njegova supruga koje je elitna jedinica američke vojske Delta Force prebacila u New York gdje ga očekuje suđenje  za narko-terorizam. Dva muškarca ugušila se u kući u Glini. Požar je izbio u noći s četvrtka na petak zbog začepljenog dimnjaka. Gotovo polovica ozlijeđenih u Crans Montani bit će prebačeni na liječenje u inozemstvu. Vlasnik bara već je bio u zatvoru, sam je preuređivao lokal pa se istražuju sporne preinake. Gripa je na vrhuncu, 30 tisuća oboljelih, a mnoge bolnice zabranile su posjete Među njima i rodilište u zagrebačkoj Petrovoj.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Amerikanci uhitili Madura! 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Amerikanci uhitili Madura! | Video: 24sata/Video
'240 sekundi' 24sata! Selfie smrti u Dubrovniku, mnogi iz švicarskog bara i dalje kritično

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Muškarca iz BiH valovi su povukli dok se fotografirao na stijenama kupališta Buža, a par sati kasnije uspjeli su izvući njegovo tijelo. U Švicarskoj su prskalice na šampanjcu vjerojatni uzrok tragičnog požara. Spriječili katastrofu na Dunavu, uspjeli odsukati baržu. Čevero ozlijeđene djece s amputiranim prstima i opeklinama u Klaićevoj. Građani odsad mogu ugovoriti besplatni račun.

'240 sekundi' 24sata! Selfie smrti u Dubrovniku, mnogi iz švicarskog bara i dalje kritično 03:59
'240 sekundi' 24sata! Selfie smrti u Dubrovniku, mnogi iz švicarskog bara i dalje kritično | Video: 24sata/Video
Pogledajte kako je zatreslo u Meksiku: Ljuljali se auti, sa nebodera su padali dijelovi

Potres magnitude 6,3 u petak je pogodio južnu meksičku saveznu državu Guerrero, objavio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).Sami alarmi za potres oglasili su se usred jutarnje konferencije za medije, nakon čega je predsjednica države mirno evakuirana iz dvorane zajedno s okupljenim novinarima.
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Šok na skijalištu u Švicarskoj: 47 mrtvih, stotine ozlijeđenih...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Najmanje 47 ljudi je poginulo, a više od sto ozlijeđeno u eksploziji na dočeku nove godine u luksuznom skijalištu Crans-Montana na jugozapadu Švicarske. Prve bebe u 2026. Vid u Varaždinu i Nikol u Rijeci. Crni niz u prometu na Silvestrovo i prvi dan nove godine -petero poginulih u manje od 24 sata. Hrvatski rafalei  konačno hrvatsko nebo. Za vrijeme obuke naš zračni prostor  nadzirale su  Italija i Mađarska...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Šok na skijalištu u Švicarskoj: 47 mrtvih, stotine ozlijeđenih... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Šok na skijalištu u Švicarskoj: 47 mrtvih, stotine ozlijeđenih... | Video: 24sata/Video
VIDEO Slavlje i veselje od Azije do Amerike: Pogledajte kako je svijet dočekao 2026.

Ljudi diljem svijeta su u ponoć zakoračili u novu godinu, opraštajući se od, na trenutke vrlo izazovne 2025., nadajući se boljoj i sretnijoj godini za sve nas

Evo kako se slavila Nova godina diljem svijeta 10:14
Evo kako se slavila Nova godina diljem svijeta | Video: 24sata/reuters
VIDEO Bella Ciao, Hitna pomoć i ekstremne gužve: Ovako je bilo na dočeku Nove godine u ZG-u

2025. konačno ostavljamo iza sebe! Vesela atmosfera uz Dubiozu kolektiv i ostatak glazbenog repertoara rasplesala je Zagrepčane i sve goste. Na Trgu bana Jelačića skupilo se više tisuća ljudi, nastale su i ogromne gužve...

Doček u Zagrebu 03:22
Doček u Zagrebu | Video: 24sata/pixsell

