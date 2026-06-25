NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Apokalipsa u Venezueli. Potresi sravnili zgrade, tisuće nestalih
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Razorni potresi pogodili Venezuelu. Dječak (15) u Metkoviću pao s romobila, preminuo je. Toplinski val odnio je više od 250 života u Europi. Možemovac službenom karticom platio karmine. Furio Radin nakon 34 godine napustio saborske klupe. Dobri dupin Oliver ponovno je razveselio stanovnike Novigrada. Kings of Leon zatvorili su ovogodišnji INmusic festival. Hrvatska se priprema za utakmicu protiv Gane.