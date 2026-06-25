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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Apokalipsa u Venezueli. Potresi sravnili zgrade, tisuće nestalih

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Razorni potresi pogodili Venezuelu. Dječak (15) u Metkoviću pao s romobila, preminuo je. Toplinski val odnio je više od 250 života u Europi. Možemovac službenom karticom platio karmine. Furio Radin nakon 34 godine napustio saborske klupe. Dobri dupin Oliver ponovno je razveselio stanovnike Novigrada. Kings of Leon zatvorili su ovogodišnji INmusic festival. Hrvatska se priprema za utakmicu protiv Gane.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Apokalipsa u Venezueli. Potresi sravnili zgrade, tisuće nestalih VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Apokalipsa u Venezueli. Potresi sravnili zgrade, tisuće nestalih | Video: 24sata/Video
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA Trčali smo kultnim 'Rocky stepenicama' u Philadelphiji: 'Grad sporta...'

PHILADELPHIA: Naš reporter Tomislav Gabelić nalazi se u Philadelphiji gdje Hrvatska u subotu navečer igra svoju posljednju utakmicu grupne faze protiv Gane. Potrčao je legendarnim Rockyjevim stepenicama i popeo se do kipa boksača kojeg je proslavio Stallone. "Philadelphia je grad sporta, sve četiri velike momčadi iz grada osvajale su naslove, ali naslov u nogometnoj ligi, MLS-u, još čekaju", kaže Gabelić. U ostatku snimke pogledajte najvažnije stvari oko Philadelphije...

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USA REPORT 24SATA VIDEO
USA REPORT 24SATA | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SUDJELOVALO 3000 VOJNIKA

VIDEO Borbena moć 26 na Žirju: Hrvatska vojska pokazala borbeno djelovanje na moru

Danas smo mogli vidjeti združenu borbenu moć i kopnene vojske i našeg ratnog zrakoplovstva ali i mornarice - rekao je Anušić. Tihomir Kundid istaknuo je kako je vježba napravljena po realnom scenariju koji oslikava i demonstrira sve sposobnosti vojske. Sudjelovalo je preko 25 brodova Hrvatske ratne mornarice, više od 20 aviona, helikoptera i besposadnih zrakoplovnih sustava, niza topničkih i raketnih sustava, borbenih i neborbenih vozila.

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Borbena moć 26 na Žirju – Hrvatska vojska demonstrirala združeno borbeno djelovanje na moru VIDEO
Borbena moć 26 na Žirju – Hrvatska vojska demonstrirala združeno borbeno djelovanje na moru | Video: MORH
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Hrvoje Vejić o atmosferi unutar reprezentacije: 'Čim se ekipa skupi, ne treba nabrijavati'

Bivši nogometni reprezentativac, Hrvoje Vejić, gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg'. Što nam je sve ispričao, saznajte na YouTube kanalu 24sata

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Hrvoje Vejić o atmosferi unutar reprezentacije: 'Čim se ekipa skupi, ne treba nabrijavati' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
IDU DALJE PO PRVI PUT

VIDEO Pobjeda BiH slavila se i na Krku. Pogledajte bakljadu

Bosna i Hercegovina je pobjedom protiv Katra 3 - 1 po prvi put u svojoj povijesti prošla grupu. Feštalo se do jutra u Sarajevu, Zagrebu, ali i na Krku odakle dolazi video velike bakljade

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Navijači BiH otok Krk VIDEO
Navijači BiH otok Krk | Video: čitatelj/24sata
KARIZMATIČNA NAVIJAČICA

VIDEO 24sata su u Philadelphiji! Ivana iz Makedonije naš je fan: 'Idemo Hrvatska! Moja braća!'

Reporter 24sata nalazi se u Philadelphiji gdje će Hrvatska na stadionu Lincoln Financial Field igrati protiv Gane u subotu od 23 sata. Ondje je zatekao makedonsku konobaricu Ivanu iz Bitole koja navija za Hrvatsku

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Cura iz Bitole konobari u centru Philadephije VIDEO
Cura iz Bitole konobari u centru Philadephije | Video: 24sata/Tomislav Gabelic

OSTALO

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