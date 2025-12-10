Gledajte '240 sekundi' 24sata! Apsurd oko dozvola za solarne elektrane, župan je prešutio...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Baby boom u Zaboku: Maleni Blaž 1000. je beba ove godine Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dječak Blaž 1000. je beba rođena u ovoj godini u Općoj bolnici Zabok. Ubojice iz Međimurja i Rijeke idu u istražni zatvor. Supružnici iz tročlane bande koja je pala zbog tone marihuane mjesec dana u pritvoru, novac od droge prali u kladionici. Bivši vojnik Matija Mašala koji je u lipnju u Markuševcu pištoljem ubio par mijenjao je cijev da sakrije tragove, no nije nadigrao istražitelje. U božićnom šopingu za dvije milijarde eura u Francuskoj Hrvatska kupila haubice Cezar i opremu za rafale, iz Njemačke pak stižu 44 tenka leopard. Naljepši božićni poklon dobio je Ivan Cvitić kojem su dobri ljudi u Veteranskom centru u Petrinji darovali električna kolica.

