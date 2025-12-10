NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Apsurd oko dozvola za solarne elektrane, župan je prešutio...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dozvole za pet solarnih elektrana pored Zaboka i u Pregradi temeljem kojih privatni investitor Dubravko Posavec sa svojim tvrtkama izvlašćuje zemljišta izdane su nezakonito, detalji optužnice u aferi Geodezija, peticija za micanje molitelja, Krunoslav Fehir dobio je šest mjeseci zatvora u Beogradu...