Gledajte '240 sekundi' 24sata: Beroš natrag na poslu u bolnici. Dolac preselio na Europski trg...

SAŽETAK OSIJEK - VARAŽDIN
VIDEO Osijek nošen Kohortom i Sopićem tražio pobjedu protiv Varaždina. Nije ju pronašao
OSIJEK - VARAŽDIN 0-0 Simon Rožman nije "preživio" tri uzastopna poraza Osijeka pa je na njegovo mjesto stigao Željko Sopić. Tražio je domaćin pobjedu u debiju novog trenera, ali organizirani i disciplinirani Varaždinci odolijevali su napadima. "Bijelo-plavi" su bodovno izjednačeni s Vukovarom na začelju, a u idućem kolu idu u goste Hajduku, dok je Varaždin četvrti
02:08
Sažetak utakmice Osijek - Varaždin
|
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Fantomski kupci kupili zemlju, vlasnici stanova u problemima
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Vlasnicima tisuću stanova u zagrebačkom kvartu Špansko fantomski kupci za 40,000 eura pokupovali su zemljišta oko zgrada i stavili su zabilježbu na stanove. Hrvati koji žive u inozemstvu, a nisu odradili vojni rok, dužni su prijaviti se najbližem hrvatskom veleposlanstvu ili konzulatu radi uvođenja u vojnu evidenciju. U srcu protupožarne sezone, Vatrogasna zajednica Primorsko goranske županije palila je raslinje uz prugu. Na otoku paškog sira i čipke 50 eura skoro je uvredljiv iznos za mito, šale se Pažani na iznos navodno ponuđen za glas na unutarstranačkim izborima HDZ-a na Pagu...
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Fantomski kupci kupili zemlju, vlasnici stanova u problemima
|
Video: 24sata/Video
'BILI' PREUZELI VRH
VIDEO Nemoguć promašaj Šege, krvnički faul na Bambi i raketa Durdova. Pogledajte sažetak
SLAVEN - HAJDUK 0-0 Splićani su remizirali u Koprivnici, imali i igrača više u posljednjoj dionici susreta, ali tvrdi 'farmaceuti' uspjeli su sačuvati bod. Rebić je bio sjajan, Šego promašio čisti zicer, a utakmicu je obilježio jedan od najbržih crvenih kartona u povijesti HNL-a. Hajduk je ipak opet preuzeo čelo ljestvice ispred najvećeg rivala Dinama
02:07
Sažetak utakmice Slaven - Hajduk
|
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mučan slučaj iz Kvarnera koji je razotkrio vjersku zajednicu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Grozno. Nezamislivo mi je da zajednica koja se poziva na Boga i vjeru javno iznosi detalje o žrtvi. To je reviktimizacija u najgorem smislu, kazala je aktivistica za ljudska prava Sanja Sarnavka reagirajući na priopćenje vjerske zajednice Omnia Dea koje je šokiralo javnost. Petar Pripuz i Anto Nobilo moći će graditi mimo volje Tomislava Tomaševića. To im omogućuje novi zakon.Blagdan je Svih Svetih, dan kojim Katolička crkva slavi sve kanonizirane i svece koji nisu kanonizirani, a ostvarili su ideal kršćanskoga života.Brojni građani diljem zemlje obišli grobove najmilijih...
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mučan slučaj iz Kvarnera koji je razotkrio vjersku zajednicu
|
Video: 24sata/Video
KAKO JE PALA RIJEKA
VIDEO Dinamovi stranci spasili Kovačevića! Zabijali kroz noge i iz nemogućeg kuta. Evo sažetka
DINAMO - RIJEKA 2-1 Martin Zlomislić sanjat će gostovanje na Maksimiru jer je golom "kroz uši" koji je zabio Arber Hoxha u 86. minuti Rijeka ostala bez boda. Mounsef Bakrar u 29. mu je zabio kroz noge, a Merveil Ndockyt u 58. izjednačio. Puno bure izazvala je situacija iz 77. minute i naguravanje nakon kojega se Josip Mišić izvukao sa žutim. Dinamo je sad izjednačen s Hajdukom uz utakmicu više.
02:07
Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1
|
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom