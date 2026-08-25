NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Bezos i milijarderi na samitu kod Mljeta, tragedija na reliju...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Samit milijardera na luksuznoj jahti kod Mljeta, Bezos, Koum i Diller stigli na hrvatsku obalu, automobil uletio u kafić na odmorištu Nadin, austrijski vozač poginuo na Dinaric Rallyju, četiri ponude stigle za zbrinjavanje otpada u Gospiću...