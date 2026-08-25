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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Bezos i milijarderi na samitu kod Mljeta, tragedija na reliju...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Samit milijardera na luksuznoj jahti kod Mljeta, Bezos, Koum i Diller stigli na hrvatsku obalu, automobil uletio u kafić na odmorištu Nadin, austrijski vozač poginuo na Dinaric Rallyju, četiri ponude stigle za zbrinjavanje otpada u Gospiću...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Bezos i milijarderi na samitu kod Mljeta, tragedija na reliju... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Bezos i milijarderi na samitu kod Mljeta, tragedija na reliju... | Video: 24sata
USKORO POTPIS

VIDEO Dominik Livaković sletio u Barcelonu: 'Sretan sam...'

BARCELONA - Dominik Livaković sletio je u Barcelonu gdje ga očekuje potpis za katalonskog diva. Hrvatska "jedinica" bi u srijedu trebala obaviti liječnički pregled, a onda se priključiti momčadi. Moguće je da će otići na jednogodišnju posudbu, ali i da će ostati u klubu te se boriti za mjesto među stativama. Barcelona će za njega Feneru dati dva milijuna eura, uz isto toliko bonusa. Livaković je rekao da je sretan što je stigao

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Livaković stigao u Barcelonu VIDEO
Livaković stigao u Barcelonu | Video: 24sata Video
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Jako nevrijeme pogodilo Umag: 'Voda je dolazila sa svih strana, dizala je šahtove!'

Bilo je teško za voziti, voda je dolazila sa svih strana, šahtovi su letjeli van, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku nevremena u Umagu. Kako kaže sve je trajalo oko 20-ak minuta. - Samo se odjednom spustilo, to su velike količine vode, a sada je vani sunce - kaže nam čitatelj.

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Jaka kiša poplavila ceste u Umagu VIDEO
Jaka kiša poplavila ceste u Umagu | Video: 24sata Video
BUKTINJA USRED NOĆI

VIDEO Kraj Varaždina gorjela kuća: Mučili smo se s gašenjem

VARAŽDIN BREG - Usred noći je izgorjela kuća u Varaždin Bregu, potvrdili su nam iz DVD-a Varaždin Breg požar koji je izbio u noći na utorak. "Teren je bio dosta nepristupačan, mučili smo se s gašenjem", rekli su nam iz DVD-a. Dodaju kako u kući u tom trenu nikoga nije bilo. Uzrok požara će utvrditi policija.

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Požar u Varaždin Bregu VIDEO
Požar u Varaždin Bregu | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Otpad u Gospiću i Poznanovcu čeka uklanjanje, skuplje gorivo

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Sutra istječe rok za predaju ponuda za uklanjanje dijela otpada kod silosa u Gospiću, dizel od ponoći poskupljuje šest, a benzin tri centa, voda iz slavina u Gospiću, Otočcu i Senju sigurna je za piće, četiri kanadera gasila su požar na Svetom Klementu kod Hvara, AfD najavljuje ukidanje eura i izlazak iz Schengena...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Otpad u Gospiću i Poznanovcu čeka uklanjanje, skuplje gorivo VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Otpad u Gospiću i Poznanovcu čeka uklanjanje, skuplje gorivo | Video: 24sata
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Pogledajte kanader u akciji kod Hvara: U požaru je izgorjelo 70 hektara šume

Kako su nam potvrdili hvarski vatrogasci požar na otoku Sveti Klement kod Hvara još nije lokaliziran. Na terenu je bilo oko 30 vatrogasaca. "Kanaderi su otišli, do sada je izgorjelo oko 70 hektara niskog raslinja i borove šume", rekli su nam vatrogasci.

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Sveti Klement: Kanader pomaže u gašenju požara VIDEO
Sveti Klement: Kanader pomaže u gašenju požara | Video: 24sata Video

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