Gledajte '240 sekundi 24sata': Bezos i milijarderi na samitu kod Mljeta, tragedija na reliju...

USKORO POTPIS

VIDEO Dominik Livaković sletio u Barcelonu: 'Sretan sam...' BARCELONA - Dominik Livaković sletio je u Barcelonu gdje ga očekuje potpis za katalonskog diva. Hrvatska "jedinica" bi u srijedu trebala obaviti liječnički pregled, a onda se priključiti momčadi. Moguće je da će otići na jednogodišnju posudbu, ali i da će ostati u klubu te se boriti za mjesto među stativama. Barcelona će za njega Feneru dati dva milijuna eura, uz isto toliko bonusa. Livaković je rekao da je sretan što je stigao

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