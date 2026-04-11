NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Bili smo u Orbanovom rodnom selu. Mađarska na prekretnici...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Svako poskupljenje negativno utječe i na ribare koji mjesečno potroše između tri i deset tona nafte. Kažu da je cijena ribe naspram troška ulova premala, a i ribe je sve manje. Naši novinari razgovarali su s istarskim ribarima koji kažu da su očajni zbog novih Vladinih mjera zabrane lova, a neki su već "privezali brodove" i ne idu u izlov. Oni koji odu, ono što ulove odmah prodaju na talijanskom tržištu jer im se više isplati nego prodaja u Hrvatskoj. U sličnim problemima su i poljoprivrednici za koje poskupljenje plavog dizela ili njegova nestašica znači da će im usjevi propasti. Zadovoljni su što su im potpore isplaćene na vrijeme, ali kažu da je to kao flaster na ranu od metka. Vlada želi uvesti 'plivajući' PDV, čime bi imali ovlasti na tjednoj bazi mijenjati stopu PDV-a na energente. A premijer Plenković kaže da PDV ne može ispod 15 posto, računa na podršku sabora do kraja travnja. Viktora Orbana čekaju neizvjesni izbori, reporteri 24sata posjetili su njegovo rodno selo i pričali s prijateljima.

SAŽETAK S MAKSIMIRA

VIDEO Lokosi uz autogol i igrača manje srušili Istru. Pogledajte

LOKOMOTIVA - ISTRA 2-0 Marcel Heister u 18. minuti zabio je autogol za vodstvo lokosa u Zagrebu nakon atraktivne pete Jakova Antona Vasilja, a 2-0 postavio je Blaž Bošković. Iako je domaćin od 64. minute igrao s čovjekom manje zbog isključenja Tina Jukića, svladao je Puljane i zakomplicirao borbu za europske pozicije.

BAGER-NAVIJAČI

VIDEO Pogledajte 'tribinu' na WRC utrci u Gorskom kotaru

RAVNA GORA - Drugi je dan natjecanja na WRC Croatia Rallyju, a na brzincu u Gorskom kotaru šestorica muškaraca popela su se u rovnu žlicu bagera i tako s nekoliko metara visine pratila utrku. "Dečki su iz Ravne Gore, jedan od njih ima bager i odlučili su tako na originalan način pogledati WRC", rekao nam je čitatelj.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pavlek iskoristio 'vremensku rupu' i zbrisao u Kazahstan?

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: "Učinili smo sve što smo trebali", poručio je ministar pravosuđa Habijan o raspisanoj tjeralici za bivšim direktorom skijaškog saveza Vedranom Pavlekom osumnjičenom za izvlačenje 30 milijuna eura. Ni on ni ministar Božinović nisu željeli komentirati neslužbene informacije da je iz Turske pobjegao u Kazahstan. Na pitanje kako je to moguće nakon što ga je turska policija ispitala te oduzela laptop i mobitel sugovornici za 24 sata kažu da je iskoristio vremensku rupu od tada do dolaska dokumentacije iz Hrvatske. Pojavila se i teorija da Pavlek ima zlatnu putovnicu Turske ili Ujedinjenih Arapskih Emirat koje su dobivaju kupnjom nekretnine, a u prvoj zemlji omogućuju dobivanje državljanstva što komplicira izručenje. Samo 22 mjeseca zatvora za premlaćivanje i osljepljivanje Ivana Mikuljana dobio Luka Miškulin. Na prvom suđenju osuđen je na pet godina i četiri mjeseca. Oporbenjak Peter Magyar vodi ispred Orbana uoči nedjeljnih izbora, ali još 25 posto Mađara je neodlučno.

ERUPCIJA NA HAVAJIMA

VIDEO Lava sukljala 190 metara

HAVAJI Kamere Američkog geološkog zavoda (USGS) zabilježile su snimke kako se užarena lava slijeva se s vrha vulkana Kilauea.Prema njihovim podacima, lava je počela sukljati uvis u četvrtak u 11.10 po lokalnom vremenu. Geolozi procjenjuju da su vodoskoci lave dosezali visinu od čak 190 metara. Kilauea, jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, neprestano eruptira još od kraja 2024. godine. Ovaj posljednji spektakl je 44. put da je vulkan izbacio lavu.

PROMET JE MINIMALAN

VIDEO Ovako izgleda Hormuški tjesnac, pust i nakon primirja

Hormuški tjesnac zabilježio je minimalan promet u petak, prema podacima za praćenje brodova tvrtke MarineTraffic, unatoč prekidu vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Krhko dvotjedno primirje između Sjedinjenih Država i Irana dodatno je uzdrmano u petak, dan uoči pregovora u Pakistanu, dok je Washington optužio Teheran za kršenje obećanja vezanih uz Hormuški tjesnac, a Izrael je napao Libanon, što Iran tvrdi da predstavlja kršenje primirja.

