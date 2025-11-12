NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Burni saborski aktualac, čovjek ubijen u Viškovu, stiže Advent...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Saborski aktualac obilježili incidenti maskiranih skupina koje uzvikuju ustaške pokliče i zabrana Thompsonova koncerta, tema koja je izazvala burne prepirke i opomene zastupnicima. Kupci stanova u Pioniru ostali bez papira o vlasništvu, Crkva traži povrat zemljišta. U Viškovu ubijen muškarac, a teško ranjena žena prevezena u KBC Rijeka. Broj blokiranih građana narastao na 200 tisuća, s dugovima do 13 tisuća eura.