Gledajte '240 sekundi' 24sata: Burni saborski aktualac, čovjek ubijen u Viškovu, stiže Advent...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Saborski aktualac obilježili incidenti maskiranih skupina koje uzvikuju ustaške pokliče i zabrana Thompsonova koncerta, tema koja je izazvala burne prepirke i opomene zastupnicima. Kupci stanova u Pioniru ostali bez papira o vlasništvu, Crkva traži povrat zemljišta. U Viškovu ubijen muškarac, a teško ranjena žena prevezena u KBC Rijeka. Broj blokiranih građana narastao na 200 tisuća, s dugovima do 13 tisuća eura.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Otkazali 'Srpkinju' u Vukovaru. Uz puse, Žalac otišla u zatvor!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Za prosinac odgodili izložbu 'Srpkinja, heroina Velikog rata' u Vukovaru. Petero uhićenih u novoj akciji USKOK-a, dilali su kokain. Uz puse i pozdrave bivša ministrica Žalac kasno sinoć stigla u Remetinec. Bivšem SDSS-ovu čelniku u Topuskom potvrđena optužnica za ubojstvo hrvatskog civila '91. Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja.

STIGLA U POSLJEDNJI TRENUTAK

VIDEO Pogledajte trenutak kad Žalac ulazi u zatvor Remetinec. Ispred ulaza mahala novinarima

Bivša ministrica Gabrijela Žalac stigla je u ponedjeljak oko 22 sata u zatvor Remetinec. Prije ulaska u kaznionicu mahnula je novinarima, slala im je i puse! U Remetincu će proći obradu, a onda ide u kaznionicu u Požegi... Osuđena je na dvije godine i sedam mjeseci zatvora...

PROMAŠAJ SEZONE

VIDEO Sivonjiću jesi li to ti? Evo što je napadač BSK-a promašio

CIBALIA - BSK 2-0 Utakmicu 14. kola Druge lige između Cibalije i BSK-a obilježio je nevjerojatan promašaj Samida Akannija u 36. minuti. Napadač gostiju dočekao je odbijenu loptu, odgurnuo braniča, prebacio vratara, a zatim neometan promašio prazan gol te time postao kandidat za promašaj sezone. U konačnici domaćin je slavio golovima Boseka i Bobana.

NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Panika zbog bika u Gračacu, Kovačević ostaje trener Dinama!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Bik od 900 kg sije teror u Gračacu! Ljudi su u strahu. Zadarska policija od lipnja do studenog pet puta izlazila na teren! Otkriven uzrok teške prometne kod Selnica. Novi zatvorski život Gabrijele Žalac. Otkazana književna večer Srba u Vukovaru. Sarkozy pušten na slobodu nakon tri tjedna u zatvoru. Kaos kod Velike Kladuše nakon sudara. Kovačević ostaje na klupi Dinama.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Strava u Slavoniji. Pet mladića silovali djevojčicu i sve snimali

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: U Rijeci čekali srpske karatiste, u Zagrebu oskvrnuli spomenik, u Splitu 'tjerali' strane radnike. U Skup sjećanja na Kristalnu noć u Zagrebu. Svinjokolja u Slavoniji neće biti upitna. U centru Zagrebu napali par, žena ima slomljenu nogu, a muškarac lakše ozljede. Sustavno silovanje i zlostavljanje djevojčice (14) zgrozilo je Hrvatsku, petoro mladića osuđeno na zatvorske kazne. Zvonko Stojević, novi mecena Dalibora Matanića, u Velikoj Britaniji proglašen prevarantom, više na 24sata. Blizanci Luciana i Andro Koren budući su liječnici, dobili su rektorovu nagradu. .

