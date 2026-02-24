Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četiri godine ruske agresije na Ukrajinu. Premijer bio u Kijevu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Četvrta obljetnica agresije Rusije na Ukrajinu. Zaključavamo vrata i bojimo se,a sin nam je još u šoku, za 24 sata kažu roditelji 16-godišnjaka kojeg su pretukla trojica braće. Prijave za povrat poreza do 2. ožujka-pravo imaju oni koji nisu koristili olakšice na plaću ili mirovinu. Darko Milinović traži odgovor od ministarstva treba li za tvornicu litija studija o utjecaja na okoliš ili ne.

Gledajte '240 sekundi' 24sata
Video: 24sata/Video
OPET SE SVAĐAJU

VIDEO Ovo je govor zbog kojeg je nastao kaos u Saboru

Jasno je kao dan da između DP-a i HDZ-a nema nikakve razlike i da je ova ustašizacija Hrvatske, koja traje oko godinu dana, nedvosmislena volja čitave vladajuće većine. rekla je Dalija Orešković

Orešković: Hrvatska ima proustašku vlast. Sramotni Ćipe Mlinarić: Lažljiva narikačo
Video: Internet TV Hrvatskoga sabora
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Sukob Pantovčaka i Banskih dvora! Evo što je Milanović zapovjedio

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Novi sukob Pantovčaka i Banskih dvora izbio je zbog posjeta ministra obrane Ivana Anušića Tel Avivu. Jedna osoba poginula u prevrtanju čamca na Uni kod Hrvatske Kostajnice -policija spasila troje migranata. Vojska seli namjetšaj iz Vjesnika uoči rušenja...

'240 sekundi' 24sata: Sukob Pantovčaka i Banskih dvora! Evo što je Milanović zapovjedio
Video: 24sata/Video
VIDEO: PLJUVANJE ILI NE?

Sigur tvrdi da je nepravedno isključen. Pogledajte snimku

VIDEO Hajdukovac Niko Sigur dobio je izravan crveni karton nakon koškanja sa Stjepanom Radeljićem poslije gola Marka Livaje za pobjedu nad Rijekom. Četvrti sudac objasnio je treneru Hajduka da je to bilo zbog pljuvanja. Sigur pak tvrdi da je nepravedno isključen i da je sudac to krivo protumačio. Pogledajte snimku i sami prosudite

Sigur pljuje Radeljića
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
STRAŠNO

VIDEO Teška nesreća kod Sv. Križa: Prevrnuo se na bok!

ŠTEFANEC/SVETI KRIŽ - Vozač automobila oporavlja se u OB Čakovec nakon teške prometne nesreće koju je imao u ponedjeljak ujutro. Kako nam je potvrdila PU međimurska, on je nešto prije 7.30 sati sletio s ceste između mjesta Štefanec i Sveti Križ. Završio je na boku te su ga izvlačili. Očevid traje i mole sve za oprez

Teška nesreća kod Sv. Križa
Video: 24sata Video
NAKON UTAKMICE

VIDEO Pogledajte kako su Torcida i Armada ispratili igrače

Hajduk je slavio protiv Rijeke 1-0 u Jadranskom derbiju, a gol odluke zabio je Marko Livaja u 79. minuti. Domaći su navijači pjesmom i pljeskom pozdravili igrače nakon utakmice, ali u pozitivnom tonusu je reagirala i Armada koja je stigla na daleko gostovanje

Reakcija navijača nakon derbija
Video: Tomislav Gabelić/24sata

