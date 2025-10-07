NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cijela regija tuguje za Halidom. Vili Beroš ima novi stari posao
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Kralj sevdaha i jedna od najvećih legendi glazbe na ovim prostorima, Halid Bešlić umro je u 72. godini. Vili Beroš dobio je novi stari posao. Ne zna se kako je svinjska kuga ušla na Sokolovac. Hrvat uhićen u Tunisu sredinom rujna. Pucao na flotilu?