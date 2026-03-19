Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cijene plina i nafte idu u nebo. SAD najavio nove udare na Iran

VIDEO Kombi pobjegao niz ulicu u Rijeci, građani trčali za njim Nesvakidašnja scena odigrala se u četvrtak oko 8.40 sati u Ulici Ivana Pavla II u Rijeci, kada je dostavno vozilo samo krenulo niz ulicu. Prema dostupnim informacijama, kombi je bio parkiran na vrhu ulice, no u jednom trenutku popustila je ručna kočnica. Vozilo se potom počelo nekontrolirano spuštati nizbrdo. Svjedoci kažu kako je nastala prava drama, ljudi su potrčali za kombijem i pokušavali ga zaustaviti, ali nisu uspjeli te je udario u jedan auto i kamion. Iz policije su potvrdili kako u nesreći nije bilo ozlijeđenih te da je nastala samo materijalna šteta. Očevid je u tijeku.

Kopiranje linka