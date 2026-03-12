Gledajte '240 sekundi' 24sata: Dekaniću zatvor zbog lažiranja nesreće. Ovo su pomagači...

NAPUŠTENE ŽIVOTINJE
VIDEO Vlasnici bježe iz Dubaija, ljubimce masovno izbacuju na cestu: 'Skloništa su pretrpana!'
Online zajednica stvorena za pomoć kućnim ljubimcima napuštenima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima tijekom rata s Iranom brzo je narasla, jer su mnogi stanovnici počeli privremeno udomljavati ili trajno udomljavati životinje koje su vlasnici ostavili pri odlasku iz zemlje. Među njima je i Anna Jentgen iz Dubaija, koja je preko Instagram stranice “No Pet Left Behind UAE” udomila dva psa, Mila i Bruna, nakon što je njihov vlasnik napustio UAE. Zbog strogih pravila aviokompanija i složene dokumentacije mnogi vlasnici nisu mogli povesti svoje ljubimce, pa su skloništa preopterećena. Inicijativa “No Pet Left Behind UAE”, pokrenuta nekoliko dana nakon početka napada, okupila je tisuće ljudi spremnih pomoći, a oko 300 njih već se prijavilo za udomljavanje ili privremenu skrb. Milo i Bruno, stari oko šest godina, već se privikavaju na svoj novi, trajni dom.
04:15
Dubai: Brinu o napuštenim psima nakon masovne evakuacije
Video: 24sata/Reuters
nevjerojatno
VIDEO Novi iranski napad na civile u Izraelu: Pogledajte što su napravili od obiteljskih kuća
IZRAEL - U novom napadu Irana na Izrael uništeno je nekoliko obiteljskih kuća. Krater u dvorištu i pročelja kuća uništena gelerima svjedoče o brutalnosti njihovih napada koji ni trinaesti dan sukoba ne jenjavaju.
01:18
Napad Irana na Izrael
Video: 24sata/Reuters
U JEKU ESKALACIJE SUKOBA
VIDEO Izraelci podigli plakat: 'Hvala Bogu i Donaldu Trumpu'
Diljem Izraela, na glavnim autocestama te na središnjim raskrižjima u Jeruzalemu i Tel Avivu, pojavila se nova nacionalna kampanja s jumbo plakatima. U jeku eskalacije vojnog sukoba s Iranom, na plakatima se uz veliku sliku američkog predsjednika Donalda Trumpa nalazi poruka: 'Hvala Bogu i Donaldu Trumpu!'
03:46
Stanovnici Tel Aviva slažu se da reklamni panoi zahvaljuju Bogu i Trumpu, a jedan ih naziva 'malo previše'
Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska će Mađarima morati platiti čak 272 milijuna dolara!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Oko 28.000 dolara zateznih kamata dnevno plaćat će Hrvatska mađarskom MOL-u bude li se odugovlačila isplata nakon što je sud u SAD-u odbio još jednu žalbu na odluku o arbitraži. MOL je tvrdio da mu je Hrvatska nanijela štetu jer nije poštovala koruptivni ugovor Ive Sanadera o preuzimanju plinskog biznisa od Ine i 2022. godine Hrvatskoj je naloženo plaćanje 184 milijuna dolara odštete, uz zatezne kamate od 2014. to je naraslo do 236 mil. dolara, no Vlada u priopćenju nije navela da bi zbog kamata MOL-u trebalo ići 272 mil. dolara. Čak 35 ljudi priveo USKOK, bankar iz zagrebačkog Španskog i dva posrednika sređivali kredite za 10 posto provizije. U Erste Banci kažu da su sve prijavili 2024. Trump izjavio da će rat završiti "uskoro" jer "praktički više nema što za ciljati". NY Times piše da prvi rezultati istrage pokazuju da je SAD kriv za napad na iransku školu u kojem je ubijeno najmanje 165 ljudi, većinom djece.
04:00
Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
'240 sekundi' 24sata: Susjedi svjedočili užasu u Gospiću: 'Od straha nismo izlazili iz kuće'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Susjedi svjedočili stravi u Gospiću. Mali distributeri predviđaju nestašicu dizela. Osječki sud nije dobro utvrdio činjenice u slučaju Smažil. Uskok neće goniti Kolara. Užasne snimke uništenja iranskog grada.
04:00
Video: 24sata Video