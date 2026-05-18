Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji potrage za ubojicom iz Drniša. Pronašli ga s oružjem...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nakon 30 sati bijega uhićen je Kristijan Aleksić, ubojica maturanta Luke (19). Dok se skrivao od policije koja ga je tražila dronovima, helikopterima i potražnim psima, posipao je papar kako ga psi ne bi nanjušili, a pronađen je navodno gol s vatrenim oružjem i nožem od 20 centimetara. Dok Drniš u kojem je sutra Dan žalosti tuguje svi postavljaju pitanje - kako je moguće da drugi put ubije čovjek s pet pravomoćnih presuda. Siniša Krajač ostaje glavni tajnik nakon maratonske sjednice Vijeća HOO-a, predsjednik Mateša poručio da će svi snositi odgovornost utvrde li se nepravilnosti. "Cura se upucala u mom stanu", rekao je službi 112 Marko Smažil na snimci preslušavanoj na osječkom sudu.-Sudi mu se drugi put za ubojstvo Mihaele Berak. .