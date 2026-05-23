Gledajte '240 sekundi 24sata': Detalji strave u Rijeci. Tukli ga i govorili - 'Samo nemoj da umre'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Riječka policija prijavila je i privela četvero mladih hrvatskih državljana zbog brutalnog napada u siječnju, u kojem je pretučen 25-godišnji pomorac iz Sirije. Dvojicu se sumnjiči za pokušaj ubojstva i razbojništvo, a dvije djevojke tereti za poticanje na pokušaj ubojstva i razbojništvo. Uznemirujuća snimka napada pokazuje brutalno iživljavanje nad mladim pomorcem, dok se u pozadini čuje ženski smijeh i opaska mladića "Samo nemoj da nam umre". Nakon što je Zlatko Mateša imenovao Sandu Čorak za vršiteljicu dužnosti predsjednice HOO-a, koja je pod izvidima Uskoka, 24sata donose nastavak tog apsurda - njoj je zbog nepravilnosti pala Skupština Hrvatskog judo saveza kojem je godinama predsjednica. U teškoj prometnoj nesreći kod tunela nedaleko Zagvozda poginula je jedna osoba. U Srbiji opet veliki prosvjed u organizaciji studenata, traži se održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora.

24SATA NA WEMBLEYU Evo kako su navijači Hulla preplavili ulice Londona nakon velike pobjede

Hull City je izborio plasman u Premier ligu nakon pobjede nad Middlesbroughom 1-0. Dok su jedni slavili, drugi su utučeni u vlalovima napuštali kultni stadion. Hull se plasirao prvi put nakon 2017. u Premier ligu, a Boru je pobjeda izmakla u posljednim minutama susreta

SAŽETAK RIJEKA - GORICA

VIDEO Pogledajte sjajne golove Gojaka u novoj pobjedi Rijeke

Nogometaši Rijeke su golovima Amera Gojaka u 65. i 84. minuti utakmice završili ovu sezonu s pobjedom. S četvrtog mjesta HNL-a ići će u kvalifikacije za Konferencijsku ligu

24SATA U HULLU S NAVIJAČIMA: 'Jakir je razlog što smo ovdje, vratit ćemo se u Premiership'

Hull City danas popodne igra najskuplju utakmicu u svijetu nogometa, onu za ulazak u Premiership. Protivnik mu je Middlesbrough, koji je tek prije nekoliko dana saznao da će igrati finale doigravanja nakon što je Southampton izbačen. U Hullu smo razgovarali s navijačima koji su itekako optimistični i vjeruju da će se njihov klub prvi put nakon sezone 2016./17. vratiti u elitu
Pogledajte nevjerojatan video! Hrvatski pomorac snimio pad SpaceX rakete u Indijski ocean

INDIJSKI OCEAN - Hrvatski pomorac snimio je pad ostataka SpaceX rakete u indijskom oceanu. "Nakon probnog leta ostaci su pali Indijski ocean", rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku. SpaceX je izveo dvanaesti probni let rakete Starship V3, prve značajno unaprijeđene verzije lansirane s nove rampe u Teksasu.

Silvio Marić: 'Nisi smio gledati u pod dok Ćiro nešto govori...'

Silvio Marić prisjetio se legendarnom izbornika Miroslava Ćire Blaževića. Što nam je o njemu ispričao u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg', saznajte na YouTube kanalu 24sata

