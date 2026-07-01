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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Državni vrh 'ključa', Plenković skresao Milanoviću: Besmislice!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Parada prije one pariške oko koje su se posvađali predsjednik s jedne i premijer te ministar obrane s druge strane održana je na vježbi u Slunju, suđenje Mariju Banožiću, udari groma izazvali jučer više požara od kojih je najveći bio na Čiovu...

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Gledajte 240 sekundi 24sata VIDEO
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
24SATA U TORONTU

24SATA U KANADI Ljudi, pazite se vrućina u Torontu! 'Vatrene' čekaju opaki uvjeti na SP-u!

TORONTO - Hrvatska reprezentacija priprema se za okršaj sa Portugalom (petak, 1 ujutro), a 'vatrene' u Torontu čekaju ekstremne vrućine. Iako je bilo naznaka da izbornik Dalić neće mijenjati sastav, možda priliku dobije Joško Gvardiol umjesto Pongračića

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Mississauga: Tomislav Gabelić VIDEO
Mississauga: Tomislav Gabelić | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SRELI SMO IH U TORONTU

VIDEO Hrvatica Marijana udala se za Portugalca! Zajedno su na SP-u: 'Sad se zovem Cardosović'

TORONTO, SAD - Reporter 24sata Tomislav Gabelić nalazi se u Torontu, a tamo je naišao na jednu lijepu ljubavnu priču. Hrvatica Marijana, rodom iz Bosiljeva, udala se za Portugalca Larryja Cardosa. Upoznali su se tijekom pandemije koronavirusa, a Larry nam je poručio da će biti sretan i ako pobjedi Hrvatska te otkrio zašto ne voli Cristiana Ronalda.

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Mississauga: Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso VIDEO
Mississauga: Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso | Video: Tomislav Gabelić/24sata
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Izbio požar iznad Senja: 'Nadlijeću i dva kanadera'

Izbio je požar kod Senja, u mjestu Krivi put u srijedu oko 16 sati. Gori trava i nisko raslinje, a gase i kanaderi, potvrdili su nam iz JVP Grada Senja. Dim se u gradu ne osjeti, a za sada se oblači pa bi u gašenju mogla pomoći i kiša, kaže nam čitatelj

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Požar kod Senja VIDEO
Požar kod Senja | Video: 24sata/pixsell
GASI GA KANADER

VIDEO Požar na otoku Zlarinu

Na južnoj strani otoka Zlarina jutros je izbio požar. Gase ga pripadnici DVD-a i kanader, a mjesni odbor pozvao je sve građane i posjetitelje na dodatan oprez.

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Požar na Zlarinu VIDEO
Požar na Zlarinu | Video: čitatelj/24sata
NAKON UDARA GROMA

DRAMATIČNE SNIMKE Ovako su vatrogasci gasili požar na Čiovu

Veliki požar izbio je u utorak na Čiovu nakon udara groma. Cijelu noć dežuralo je 150 vatrogasaca i 40 vozila, a dramatične snimke brzo su se proširile društvenim mrežama

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Požar na Čiovu VIDEO
Požar na Čiovu | Video: Vatrogasci 193/Facebook

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