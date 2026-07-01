NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Državni vrh 'ključa', Plenković skresao Milanoviću: Besmislice!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Parada prije one pariške oko koje su se posvađali predsjednik s jedne i premijer te ministar obrane s druge strane održana je na vježbi u Slunju, suđenje Mariju Banožiću, udari groma izazvali jučer više požara od kojih je najveći bio na Čiovu...