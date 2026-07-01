Gledajte '240 sekundi' 24sata: Državni vrh 'ključa', Plenković skresao Milanoviću: Besmislice!

SRELI SMO IH U TORONTU

VIDEO Hrvatica Marijana udala se za Portugalca! Zajedno su na SP-u: 'Sad se zovem Cardosović' TORONTO, SAD - Reporter 24sata Tomislav Gabelić nalazi se u Torontu, a tamo je naišao na jednu lijepu ljubavnu priču. Hrvatica Marijana, rodom iz Bosiljeva, udala se za Portugalca Larryja Cardosa. Upoznali su se tijekom pandemije koronavirusa, a Larry nam je poručio da će biti sretan i ako pobjedi Hrvatska te otkrio zašto ne voli Cristiana Ronalda.

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