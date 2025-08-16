Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Heroji s mora, Putin i Trump nisu dogovorili mir u Ukrajini...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti subote: Dvije su žene iz Hrvatske s quadom sletjele duboko u provaliju - jedna je poginula, a druga s teškim ozljedama helikopterom prevezena u KBC Rijeka. Epilog povijesnog susreta na Aljasci - Putin i Trump su razgovarali tri sata, ali nisu dogovorili mir u Ukrajini. "Uhićen sam i kažnjen iako u prosvjedima nisam sudjelovao, lažno su me optužili", ispričao je za 24sata Zagrepčanin, student priveden u Beogradu i deportiran kući. Braća Raul i Erik Čemeljić i njihov prijatelj Kristijan Beriša pravi su heroji: "Ljudi misle da imaju devet života pa na moru odu predaleko na moru", upozoravaju junaci...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
VIDEO Gorjela pekara u Zagrebu: Požarom zahvaćeno oko 1000 m2 pogona...

Zagrebački vatrogasci zaprimili su dojavu o požaru u Zagrebu, u Planinskoj ulici u subotu nešto prije 1 ujutro. Kako doznajemo zapalio se dio pogona pekare Pan-Pek. Na terenu su bili pripadnici JVP Zagreb, VP Žitnjak, te VP Centar. Prema dostupnim informacijama požarom je zahvaćena površina oko 1000 m2, a požarom su bila zahvaćena i ulja te masti iz proizvodnog pogona. Na terenu su osim policajaca i inspektori zaštite od požara koji će nakon očevida utvrditi što je uzrok požara.

Požar u pekarni Pan Pek 00:19
Požar u pekarni Pan Pek | Video: Čitatelj 24sata
VIDEO Pogledajte prvi gol Vukovaraca u HNL-u ove sezone! Lončar sjajno pogodio za Istru

VUKOVAR ISTRA 1-1 Nogometaši Vukovara 1991 i Istre 1961 odigrali su remi u sjajnoj utakmici u Vinkovcima. Svačega je bilo na dvoboju, gosti su pogodili stativu u devetoj minuti, a gol im je poništen u 12. Vukovar je prvi prekršaj napravio tek u 71. minuti, a na kraju su momčadi podijelile bodove

Sažetak utakmice Vukovar 1991 - Istra 1961 00:55
Sažetak utakmice Vukovar 1991 - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oko 50.000 hodočasnika bilo je u Sinju na Velikoj Gospi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Tisuće katoličkih vjernika obilježilo je blagdan Velike Gospe, u Sinju je bilo 50.000 vjernika. Užas na ulicama Srbije, brutalno nasilje diljem zemlje. U Kutini u rijeci pronađeno tijelo dječaka. Sastanak Putina i Trumpa na Aljasci...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oko 50.000 hodočasnika bilo je u Sinju na Velikoj Gospi 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oko 50.000 hodočasnika bilo je u Sinju na Velikoj Gospi | Video: 24sata/Video
VIDEO Navijači Hajduka u velikom broju stigli u Tiranu! Pogledajte vatrenu atmosferu

TIRANA - Nakon pobjede na Poljudu protiv Dinamo Cityja (2-1), Hajduk će večeras u Tirani pokušati obraniti prednost i plasirati se u play-off Konferencijske lige. Splićani će u Albaniji imati veliku podršku svojih navijača, došlo ih je oko 2000 tisuće u Tiranu, a kakvu čudesnu atmosferu su stvorili uoči utakmice u jednom kafiću, možete pogledati u priloženom videozapisu

Zagrijavanje Hajdukovih navijača pred utakmicu 00:54
Zagrijavanje Hajdukovih navijača pred utakmicu | Video: čitatelji
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Mario (94) još uvijek radi. On je 4. generacija ribara u obitelji

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: S devedeset i jednom godinom Mario Ipša iz Funtane u Istri još uvijek radi. iako je po sili zakona s navršene 52. godine morao je u mirovinu. Za smrt bebe kod Ploča osumnjičena je majka (28). Ravnateljica tvrdi kako djelatnici hitne ne žele benificirani radni staž. Oni se baš za to bore. Nedostaje zaliha krvi, a najviše nula pozitivne. Zavod za transfuzijsku medicinu poziva građane na darivanje krv...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

