NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Identificirali 24 žrtve požara u Švicarskoj. 'Cure' novi detalji

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: SAD će voditi Venezuelu do prijelaza vlasti, objavio je Donald Trump. Identificirane su 24 od najmanje 40 žrtava požara u klubu švicarskog skijališta, najmlađoj je žrtvi samo 14 godina. Saborski zastupnici su lani, uz svoje plaće, potrošili još 1,3 milijuna eura na pokrivanje putnih troškova, troškova stanarine i drugih. Na dječaka je pala sajla ski-lifta na Bjelašnici, teško je ozlijeđen...

SPUŠTAJU SE U NASELJE

VIDEO Košute ponovno u potrazi za hranom u Šestinama: 'Ranije smo ih viđali samo u šumi...'

Nakon što je jedna naša čitateljica u petak snimila više albino košuta i teladi, u nedjelju je u jednoj zagrebačkoj Facebook grupi osvanula snimka dviju albino košuta, a s njima su bile i dvije smeđe na području Šestina

ZABRANA ZA KAMIONE

VIDEO Ovako izgleda autocesta kroz Liku. Oprez zbog snijega!

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Lici, javlja HAK u 11 sati. Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. Vozače se upozorava da prilagode brzinu, pripaze na udaljenost i ne kreću na put bez zimske opreme.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Amerikanci uhitili Madura!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U napadu SAD-a na Venezuelu uhićen je predsjednik Nicolas Maduro i njegova supruga koje je elitna jedinica američke vojske Delta Force prebacila u New York gdje ga očekuje suđenje  za narko-terorizam. Dva muškarca ugušila se u kući u Glini. Požar je izbio u noći s četvrtka na petak zbog začepljenog dimnjaka. Gotovo polovica ozlijeđenih u Crans Montani bit će prebačeni na liječenje u inozemstvu. Vlasnik bara već je bio u zatvoru, sam je preuređivao lokal pa se istražuju sporne preinake. Gripa je na vrhuncu, 30 tisuća oboljelih, a mnoge bolnice zabranile su posjete Među njima i rodilište u zagrebačkoj Petrovoj.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata! Selfie smrti u Dubrovniku, mnogi iz švicarskog bara i dalje kritično

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Muškarca iz BiH valovi su povukli dok se fotografirao na stijenama kupališta Buža, a par sati kasnije uspjeli su izvući njegovo tijelo. U Švicarskoj su prskalice na šampanjcu vjerojatni uzrok tragičnog požara. Spriječili katastrofu na Dunavu, uspjeli odsukati baržu. Čevero ozlijeđene djece s amputiranim prstima i opeklinama u Klaićevoj. Građani odsad mogu ugovoriti besplatni račun.

EVAKUIRALI LJUDE

Pogledajte kako je zatreslo u Meksiku: Ljuljali se auti, sa nebodera su padali dijelovi

Potres magnitude 6,3 u petak je pogodio južnu meksičku saveznu državu Guerrero, objavio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).Sami alarmi za potres oglasili su se usred jutarnje konferencije za medije, nakon čega je predsjednica države mirno evakuirana iz dvorane zajedno s okupljenim novinarima.

