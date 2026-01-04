Gledajte '240 sekundi' 24sata: Identificirali 24 žrtve požara u Švicarskoj. 'Cure' novi detalji

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Amerikanci uhitili Madura! Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U napadu SAD-a na Venezuelu uhićen je predsjednik Nicolas Maduro i njegova supruga koje je elitna jedinica američke vojske Delta Force prebacila u New York gdje ga očekuje suđenje za narko-terorizam. Dva muškarca ugušila se u kući u Glini. Požar je izbio u noći s četvrtka na petak zbog začepljenog dimnjaka. Gotovo polovica ozlijeđenih u Crans Montani bit će prebačeni na liječenje u inozemstvu. Vlasnik bara već je bio u zatvoru, sam je preuređivao lokal pa se istražuju sporne preinake. Gripa je na vrhuncu, 30 tisuća oboljelih, a mnoge bolnice zabranile su posjete Među njima i rodilište u zagrebačkoj Petrovoj.

