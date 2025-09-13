Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kod Samobora u borbi protiv raka: 'I to krampom i motikom'

VESELI KAUBOJI

VIDEO U Samoborskom gorju naišli smo na kauboje: 'Idemo tako malo na konjima po brdu' Veselo je bilo danas u Samoborskom gorju. Naišli smo na kauboje koji su nas pozdravili na konjima uz ritam narodne muzike. - Ima nas iz Jastrebarskog, iz Slovenije... Ne znamo kamo idemo, ništa ne znamo. Ali volimo putovanje - našalili su se. Ova skupina entuzijasta jaše na vlastitim konjima iz hobija. Jedan je i stao na sedlo te mahao hrvatskom zastavom.

