Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Kralj žira' ispao je iz igre. Lani je na prodaji zaradio milijune

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Zijad Pezerović iz Gunje čije je tvrtka lani na prodaji žira Hrvatskim šumama zaradila čak 3,5 milijuna eura ispala je iz igre. Ove godine nema posla niti za jednu tvrtku i obrt, nego samo za pojedince. Dronovi za koje Rusi kažu da nisu njihovi prijete Europi. Zatvorena ambulanta i Privlaci jer liječnici nisu produljili dozvolu za rad. Sutra suđenje 19-godišnjaku zbog teškog ubojstva djeteta u Osnovnoj školi Prečko prošlog prosinca...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Kralj žira' ispao je iz igre. Lani je na prodaji zaradio milijune 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: 'Kralj žira' ispao je iz igre. Lani je na prodaji zaradio milijune | Video: 24sata/Video
TEHNIKA NIJE RADILA

VIDEO Trump imao problema uoči govora u UN-u: 'Meni ne smeta držati govor bez toga...'

Američki predsjednik Donald Trump tijekom UN-ovog govora imao je tehničkih problema. Naime, nije mu radio teleprompter, ali nije mu to previše zasmetalo. "Hvala vam puno. I ne smeta mi držati ovaj govor bez telepromptera jer teleprompter ne radi", poručio je.

Pokretanje videa...

Trump se žali na blesimetar 02:12
Trump se žali na blesimetar | Video: 24sata/Reuters
NEOBIČAN PROZOR IZ SPLITA

VIDEO Leti, leti.. ma što je ovo na nebu? Astronom: 'Raspala se raketa ili satelit u atmosferi'

SPLIT - Naš čitatelj snimio je nepoznati objekt kako prolazi nebom iznad Splita. Hrvatski astronom Ante Radonić kazao nam je kako je riječ o sagorijevanju raspadnutog dijela rakete ili satelita prilikom ulaska u gušće slojeve atmosfere. Objasnio je da se sagorijevanje može dogoditi na visini od više od 60 kilometara.

Pokretanje videa...

Raspadanje rakete ili satelita u atmofseri kod Splita 01:04
Raspadanje rakete ili satelita u atmofseri kod Splita | Video: Čitatelj 24sata
NASTALA JE GUŽVA

VIDEO Drama na obilaznici kod Buzina: Prikolica s drvima se na cesti prevrnula na automobil

ZAGREB - Prevrnula se prikolica s drvima na automobil na zagrebačkom Buzinu, javljaju nam čitatelji. Kako su nam kazali čitatelji, nesreća se dogodila u blizini čvora Buzin. "Nastala je velika gužva, najbolje je izbjegavati ovaj dio grada sada", kazao nam je jedan od čitatelja koji je snimio nesreću. Poslali smo upit policiji te ćemo ga objaviti kada dobijemo odgovor.

Pokretanje videa...

Sudar kod Buzina 00:53
Sudar kod Buzina | Video: Čitatelj 24sata
SAŽETAK VUKOVAR - RIJEKA 3-2

VIDEO Fruk je 'vukao', ali nije spasio Rijeku. Pogledajte kako su Vukovarci priredili senzaciju

U dvoboju 7. kola HNL-a Vukovar 1991 je u Vinkovcima svladao prvaka Rijeku s 3-2 i ubilježio povijesnu, prvu pobjedu u elitnom društvu. Strijelci su za Rijeku bili Toni Fruk (17., penal) i Ante Oreč (43), dok su za Vukovar zabili Jakov Puljić (20., 56.) i Robin Gonzalez (68. minuta, penal)

Pokretanje videa...

HNK Vukovar 1991 vs NK Rijeka 3:2 01:42
HNK Vukovar 1991 vs NK Rijeka 3:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Objavljen rat svinjskoj kugi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Počela eutanazija svinja, razbijen lanac pedofila, šestero privedenih iz maloljetničke bande, Našice: djeca pretukla mladića, Putin prijeti zapadu, nova priznanja Palestine, Beroš na čekanju, uvoz medicinskih sestara...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025