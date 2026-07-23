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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kuc, kuc. USKOK je! Šegota i supruga 'prali' mito u zlatu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Šegota pod istragom zbog mita, što sve krije Pavlekov laptop?, Crkva zataškavala zlostavljanje, kemijski WC-i na Šubićevcu, milijunske kazne zbog helikoptera, zbog svinjske kuge zabranjeno branje gljiva, zlato pronađeno kod Mljeta...