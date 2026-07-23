Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kuc, kuc. USKOK je! Šegota i supruga 'prali' mito u zlatu

POŽAR OTVORENOG PROSTORA

VIDEO BUKTINJA NA BRAČU 'Vatrogasci su na terenu' Izbio je požar na Braču u četvrtak u poslijepodnevnim satima. Kako se vidi prema snimci koju nam je poslao čitatelj, radi se o požaru otvorenoga prostora. Iz DVD-a Supetar kratko su nam oko 16.30 sati potvrdili da je požar još u tijeku te da su vatrogasne snage na terenu.

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