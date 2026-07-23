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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kuc, kuc. USKOK je! Šegota i supruga 'prali' mito u zlatu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Šegota pod istragom zbog mita, što sve krije Pavlekov laptop?, Crkva zataškavala zlostavljanje, kemijski WC-i na Šubićevcu, milijunske kazne zbog helikoptera, zbog svinjske kuge zabranjeno branje gljiva, zlato pronađeno kod Mljeta...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kuc, kuc. USKOK je! Šegota i supruga 'prali' mito u zlatu VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kuc, kuc. USKOK je! Šegota i supruga 'prali' mito u zlatu | Video: 24sata/Video
POŽAR OTVORENOG PROSTORA

VIDEO BUKTINJA NA BRAČU 'Vatrogasci su na terenu'

Izbio je požar na Braču u četvrtak u poslijepodnevnim satima. Kako se vidi prema snimci koju nam je poslao čitatelj, radi se o požaru otvorenoga prostora. Iz DVD-a Supetar kratko su nam oko 16.30 sati potvrdili da je požar još u tijeku te da su vatrogasne snage na terenu.

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Požar na Braču VIDEO
Požar na Braču | Video: Čitatelj 24sata
NI SAM NE ZNA

VIDEO Donald Trump: ‘Iran još nije spreman za dogovor, bit će spremni vrlo brzo’

Donald Trump izjavio je u srijedu da Iran nije spreman sklopiti dogovor. Ranije tog dana Trump je rekao da će SAD uništiti iranski most ili elektranu svaki put kada Iran zapuca na brod u Hormuškom tjesnacu. Ja to nazivam okršajem - rekao je Trump na početku svog govora.

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Trump: ‘Iran još nije spreman za dogovor, bit će spremni vrlo brzo’ VIDEO
Trump: ‘Iran još nije spreman za dogovor, bit će spremni vrlo brzo’ | Video: 24sata/Reuters
ŠEGOTA UHIĆEN U VELIKOJ AKCIJI

VIDEO Policajac s fantomkom pred domom Šegote! Iznose stvari iz kuće direktora HOO-a

U četvrtak ujutro uhićen je direktor olimpijskog programa u HOO-u Damir Šegota! Tereti ga se za pranje novca i primanje mita, njegovu suprugu tereti se za pranje novca. Od jutarnjih sati pred njihovim domom su policijski istražitelji, iznose stvari iz kuće... Na terenu je i jedan pripadnik policije, lice mu je prekriveno fantomkom...

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Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), uhićen je u četvrtak u istrazi Uskoka VIDEO
Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), uhićen je u četvrtak u istrazi Uskoka | Video: 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raos priznao kako su izvlačili milijune iz Skijaškog saveza

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u emisiji „240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: izvlačenje milijuna iz Hrvatskog skijaškog saveza, premlaćivanje Slovenaca u Medulinu, suđenje za ubojstvo u Šestinama, smrt Filipa Mihalića u Dominikanskoj Republici, nagrade najboljim maturantima, prve podvodne snimke dupina Olivera, HRT-ov spektakl o Dioklecijanu, privatna večera Willa Smitha u Hrvatskoj, Hajduk uoči utakmice s Pafosom te Rijeka pred susret s Derry Cityjem...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raos priznao kako su izvlačili milijune iz Skijaškog saveza VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raos priznao kako su izvlačili milijune iz Skijaškog saveza | Video: 24sata/Video
NEVRIJEME U DALMACIJI

VIDEO Nevjerojatna snimka! 'Munja je noć pretvorila u dan'

PRIMOŠTEN - Munja je noć pretvorila u dan na trenutak, rekao nam je čitatelj Vjekoslav koji je ulovio trenutak nevremena u Primoštenu. DHMZ je izdao narančasta i crvena upozorenja za nevrijeme duž cijelog Jadrana.

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Munje kod Primoštena VIDEO
Munje kod Primoštena | Video: Čitatelj 24sata

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