Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lika na nogama zbog 35.000 T otpada, traže istinu o toksinima

SJAJNA ATMOSFERA

VIDEO Epsko vjenčanje u SAD-u! Hrvati sreli mladence na ulici, a nastale su scene za pamćenje PHILADELPHIA, SAD - Hrvatski navijači u petak su priredili pravi show na ulicama Philadelphije. Okupili su se u središtu američkog grada, gdje će odmjeriti snage s Ganom (subota, 23 sata), a u središtu zbivanja našli su se mladenci, koji su taman izjavili sudbonosno da. Hrvatski navijači su ih okružili, a nastale su spektakularne scene koje će svi koji su tamo bili prisutni dugo pamtiti.

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