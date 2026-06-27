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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lika na nogama zbog 35.000 T otpada, traže istinu o toksinima

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Gospić na nogama zbog opasnog otpada, Lokomotiva iskočila iz tračnica u Zagrebu, U nesrećama s romobilima je poginulo šest ljudi, a skoro polovica ozlijeđenih djeca. HDZ i dalje prvi, Most i Možemo! rastu, SDP pao ispod 20 posto. Bageri uz plažu u Bolu šokirali kupače. U nedjelju vrhunac toplinskog vala, stiže do 39 stupnjeva

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Gledajte '240 sekundi 24sata' VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata' | Video: 24sata Video
PRED POSLJEDNJI SUSRET

USA REPORT 24SATA: Kiša pljušti u Philadelphiji, ali Hrvati ne mare i uvjereni su u prolazak

PHILADELPHIA - Hrvatska i Gana igraju u 23 sata u posljednjem kolu Skupine L, a 'vatreni' moraju pobijediti kako bi sigurno prošli u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Uoči utakmice Hrvati su preplavili ulice Philadelphije i uvjereni su u prolazak, a fešte na ulicama poremetila je kiša

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USA REPORT VIDEO
USA REPORT | Video: 24sata Video
SJAJNA ATMOSFERA

VIDEO Epsko vjenčanje u SAD-u! Hrvati sreli mladence na ulici, a nastale su scene za pamćenje

PHILADELPHIA, SAD - Hrvatski navijači u petak su priredili pravi show na ulicama Philadelphije. Okupili su se u središtu američkog grada, gdje će odmjeriti snage s Ganom (subota, 23 sata), a u središtu zbivanja našli su se mladenci, koji su taman izjavili sudbonosno da. Hrvatski navijači su ih okružili, a nastale su spektakularne scene koje će svi koji su tamo bili prisutni dugo pamtiti.

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Hrvatski navijači VIDEO
Hrvatski navijači upali na svadbeno fotografiranje | Video: Pixsell//
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Gordon Schildenfeld o uspjehu hrvatskog nogometa: 'Svi se čude kako to uspijevamo...'

Gordon Schildenfeld gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg' i osvrnuo se na uspjehe našeg nogometa. Cijeli podcast pogledajte na YouTube kanalu 24sata

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Gordon Schildenfeld o uspjehu hrvatskog nogometa: 'Svi se čude kako to uspijevamo' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
ŠOU U PHILADELPHIJI

VIDEO Stigli su Hrvati! Evo kako se navijači zagrijavaju u lokalu

PHILADELPHIA - Hrvatski navijači već su uvelike okupirali Philadelphiju gdje će Hrvatska odigrati zadnju utakmicu u skupini protiv Gane (23 sata). Atmosfera je sjajna, pjevaju se navijačke i hrvatske pjesme te se lagano zagrijavaju glasnice i dlanovi za spektakl. Hrvatskoj je bod dosta za prolazak skupine, a na tribinama će imati veliku podršku

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Hrvatski navijači u Philadelphiji VIDEO
Hrvatski navijači u Philadelphiji | Video: Tomislav Gabelić/24sata
24SATA U PHILADELPHIJI

VIDEO Kolinda Grabar Kitarović došla podržati 'vatrene': 'Dečki nemojte pokleknuti, super ste'

PHILADELPHIA- Uoči utakmice Hrvatske i Gane u Philadelphiji je održan korteo hrvatskih navijača koji su razvili ogromnu zastavu. Naš reporter Tomislav Gabelić sreo je bivšu predsjednicu koja je otkrila kako ostaje do 21. srpnja te je poželila sreću 'vatrenima' na velikom natjecanju

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Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Philadelphiji VIDEO
Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Philadelphiji | Video: Tomislav Gabelić/24sata

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