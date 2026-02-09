NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Marin Piletić odlazi iz Vlade. Evo što nam otkrivaju iz HDZ-a
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ministar Marin Piletić nakon četiri godine odlazi iz Vlade, žena (50) umrla u pulskoj bolnici nakon operacije kuka, Di Caprijeva banda najnoviji primjer otimanja nekretnina građana, Praščić Gucci pronađen u Imotskom...