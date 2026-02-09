Gledajte '240 sekundi' 24sata: Marin Piletić odlazi iz Vlade. Evo što nam otkrivaju iz HDZ-a

GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte sjajne golove Varaždina za rušenje Osijeka i skok na treće mjesto ljestvice! VARAŽDIN - OSIJEK 2-1 Nadali su se Osječani nastaviti pozitivan niz nakon pobjede u prošlom kolu, ali doživjeli su novi poraz. Zabio je Vuk u 10. minuti nakon sjajne akcije za 1-0, a Bubanja je u 19. pogodio za 1-1. Ipak, pobjedu je Varaždinu osigurao Mamut golom u 62. minuti. Varaždin je treći sa 32 boda, a Osijek posljednji sa 17 bodova

