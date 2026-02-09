Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Marin Piletić odlazi iz Vlade. Evo što nam otkrivaju iz HDZ-a

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ministar Marin Piletić nakon četiri godine odlazi iz Vlade, žena (50) umrla u pulskoj bolnici nakon operacije kuka, Di Caprijeva banda najnoviji primjer otimanja nekretnina građana, Praščić Gucci pronađen u Imotskom...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Marin Piletić odlazi iz Vlade. Evo što nam otkrivaju iz HDZ-a 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Marin Piletić odlazi iz Vlade. Evo što nam otkrivaju iz HDZ-a | Video: 24sata/Video
OBRAĆANJE PREMIJERA

VIDEO Plenković: Možda će Kekinova pjesma biti himna na svjetskom prvenstvu u Americi

Andrej Plenković održao je konferenciju za novinare nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Osvrnuo se i na novu pjesmu Mile Kekina koji je prihvatio 'izazov' i objavio pjesmu 'Hrvatska je raj na zemlji'.

Plenković: Odslušao sam pjesmu Mile Kekina. Da su imali više vremena bila bi bolja 01:24
Plenković: Odslušao sam pjesmu Mile Kekina. Da su imali više vremena bila bi bolja | Video: Luka Safundžić/24sata
'AJDE TI SUDI'

VIDEO Ovog ima samo u HNL-u! Igrač Rijeke žalio se sucu Belu, pogledajte urnebesni odgovor

RIJEKA - Rijeka i Dinamo razočarali su u derbiju 21. kola HNL-a, odigravši 0-0 bez većih prilika. Kako sadržaja nije bilo od strane igrača, najveća priča je reakcija suca Darija Bela na prigovaranje igrača Rijeke Daniela Adua-Adjeija. Ponudio mu je zviždaljku i poručio: 'Ajde ti sudi'. Najbolje da pogledate sami

Rijeka - Dinamo 00:10
Rijeka - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK RIJEKA - DINAMO

VIDEO Dinamo je nizao šanse protiv Rijeke i promašivao. Evo sažetka s derbija na Rujevici

RIJEKA - DINAMO 0-0 Kvalitetom siromašan derbi na Rujevici nije ponudio previše šansi ni sa jedne strane, ali gosti su bili bliže pobjedi. Pokušavali su Zajc, Beljo, Vidović..., ali nijedna šansa nije završila u golu

Rijeka - Dinamo 0-0 01:57
Rijeka - Dinamo 0-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Vrhunski pothvati hrvatskih liječnika!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Kako naši liječnici pomiču granice mogućeg. Zagreb satima bez grijanja. Što znači 527 više rođenih beba. Veleposlanica Djamić o Ukrajincima koji žive u mraku i bez grijanja. Kako je nastao 'slučajni park' na Velesajmu. Povratak brončanih futsalaša.

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte sjajne golove Varaždina za rušenje Osijeka i skok na treće mjesto ljestvice!

VARAŽDIN - OSIJEK 2-1 Nadali su se Osječani nastaviti pozitivan niz nakon pobjede u prošlom kolu, ali doživjeli su novi poraz. Zabio je Vuk u 10. minuti nakon sjajne akcije za 1-0, a Bubanja je u 19. pogodio za 1-1. Ipak, pobjedu je Varaždinu osigurao Mamut golom u 62. minuti. Varaždin je treći sa 32 boda, a Osijek posljednji sa 17 bodova

Varaždin-Osijek 2-1 01:12
Varaždin-Osijek 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

