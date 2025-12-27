Gledajte '240 sekundi' 24sata: Masovni ruski 'udar' raketama na Kijev. 'Ostali smo bez struje'

POTRAGA U BARANJI

VIDEO 24sata na mjestu velike potrage u Baranji! Dječak (11) je pronađen, sretan kraj potrage! U Baranji je u petak nestao 11-godišnji dječak. Kako navode iz policije, dojavu da je dječak nestao na vidikovcu Trojnaš, između Batine i Draža, primili su u 16:47 sati. Odmah je pokrenuta velika potraga, na terenu su stigli policija, HGSS, vatrogasci, u potrazi su sudjelovali i stanovnici okolnih mjesta... Nešto poslije 21 sata za 24sata je iz policije potvrđeno kako je dječak pronađen, kako je živ i zdrav...

