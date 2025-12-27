Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Masovni ruski 'udar' raketama na Kijev. 'Ostali smo bez struje'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Rusija je raketama i dronovima napala Kijev. Nakon potrage pronađen je nestali 11-godišnjak u Baranji. Vučić najavio uklanjanje šatora pristaša u Beogradu. Revizija: stranke većinom žive od proračuna. Vidošević u zatvoru, HGK pokrenula ovrhu. Rafali od siječnja čuvaju hrvatsko nebo. Tisuće građana traže povrat poreza za stan.

TURNIR U KAŠTEL SUĆURCU

VIDEO Evo tko su najbolji igrač, strijelac i golman 'Četiri kafića'

Pobjedom "B Cool brewery and puba" protiv "Caffe bar Mama" završio je humanitarni turnir "Četiri kafića" u Kaštel Sućurcu. Na kraju je najboljim igračem turnira proglašen Branimir Cipetić, najboljim golmanom Božidar Radošević, a najbolji je strijelac Tomislav Bušić

POGLEDAJTE ATMOSFERU

VIDEO Fanovi se zagrijavaju za Thompsonov koncert u Areni, pjevaju njegove poznate pjesme

ZAGREB - Večeras se u Areni održava koncert Marka Perkovića Thompsona, a mnogi fanovi počeli su pristizati u i pred Arenu već u poslijepodnevnim satima. Ispred dvorane okupljeni posjetitelji zagrijavaju se za koncert pjevajući Thompsonove pjesme, među kojima su 'Lijepa li si' i 'Geni geni kameni'. Dio publike nosi i zastave

SCENE S 'ČETIRI KAFIĆA'

VIDEO Spiker je prozvao Marka Livaju, dvorana je eruptirala!

U Kaštel Starom je u tijeku humanitarni turnir "Četiri kafića - Kaštela", a na turniru se nalaze i brojne zvijezde iz nogometnog svijeta. Možda i najveća jest Marko Livaja koji igra za "Food bar Gabine", a navijači su s oduševljenjem dočekali ulazak na parket

GOOOOOOOOOOOOL

VIDEO Slonovi zaigrali nogomet u Nepalu. Pogledajte scene. Pa to su pravi Slonaldo i Messlon!

Slonovi u Nepalu pokazali su sasvim pristojnu razinu nogometnih vještina na festivalu "Chitwan Elephant". Obojeni u razne boje, slonovi su se natjecali u izvođenju penala na oduševljenje domaćih i turista. Osim nogometne utakmice slonova, na rasporedu je i izbor za miss. "Dolaze nam iz svih krajeva. Za nas je ovo proslava, sve je baš zabavno i ugodno", kazao je jedan posjetitelj...

POTRAGA U BARANJI

VIDEO 24sata na mjestu velike potrage u Baranji! Dječak (11) je pronađen, sretan kraj potrage!

U Baranji je u petak nestao 11-godišnji dječak. Kako navode iz policije, dojavu da je dječak nestao na vidikovcu Trojnaš, između Batine i Draža, primili su u 16:47 sati. Odmah je pokrenuta velika potraga, na terenu su stigli policija, HGSS, vatrogasci, u potrazi su sudjelovali i stanovnici okolnih mjesta... Nešto poslije 21 sata za 24sata je iz policije potvrđeno kako je dječak pronađen, kako je živ i zdrav...

