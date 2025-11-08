Gledajte '240 sekundi' 24sata: Matanić ima novog mecenu...

INCIDENT U ZAGREBU

VIDEO Moment kad maskirani tipovi stižu pred Srpski centar u Zagrebu: Ulice bile pune policije Skupina maskiranih muškaraca, njih više od 50, okupila se u petak navečer ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu gdje se održava program manifestacije Dani srpske kulture. Dočekala ih je interventna policija. Maskirani muškarci pjevali su "Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", "Zovi, samo zovi" čuli su se i povici ZDS, Index javlja kako je jedan huligan pljunuo njihovu reporterku. Čule su se i psovke, neugodni povici... Ali huligani su se ubrzo udaljili s lokacije...

Kopiranje linka