Gledajte '240 sekundi' 24sata! Mladić ubio djevojku u Rijeci. Uhićen ubojica iz Međimurja...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: U Sloveniji pronađen Josip Oršuš, osumnjičeni za ubojstvo svoje trudne šogorice i pokušaj ubojstva svoje nevjenčane supruge u Međimurju. Hrvatska policija će preko europskog uhidbenog naloga tražiti da Slovenci izruče Oršuša, koji je pronađen s oružjem. Još jedan femicid u Hrvatskoj, mladić je u Rijeci ubio svoju djevojku, a potom pokušao i sebi presuditi. Do kraja godine je 20-ak dana, a do sad je ubijeno 18 žena. Bivši državni inspektor Andrija Mikulić iz Remetinca je zatražio naknadu 6 + 6. Zagrebački advent: Burger za 52 eura, kobasice za 7 i pol, buncek tortilja za 9, kolači za osam. Nakon 110 minuta i 10 kartona, derbi Hajduk Dinamo završio je 1-1...

SAŽETAK DINAMO - HAJDUK

VIDEO Sporne odluke Kolarića, gol Šege i kasno izjednačenje Hoxhe. Evo sažetka s Maksimira

DINAMO - HAJDUK 1-1 Jedan od najsadržajnijih derbija posljednjih godina odigran je na Maksimiru. Vidjeli smo čak 14 žutih kartona, nekoliko spornih odluka suca Kolarića, dva gola i pregršt šansi, naročito Dinama. Gol Hoxhe u 12. minuti nadoknade osigurao je Dinamu vrh HNL-a, Hajduk je na bod manje

Dinamo Zagreb-Hajduk 1-1 02:04
Dinamo Zagreb-Hajduk 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar božićnih kolača šesti dan: Ukusni išleri!

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Baka Ana danas priprema išlere - prhke čokoladne kekse s kremastim punjenjem, a prekriveni su čokoladnom glazurom koja se topi u ustima

Adventski kalendar božićnih kolača: Išleri 02:16
Adventski kalendar božićnih kolača: Išleri | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Majstorija Jagušića pred skautima Barce, Slaven srušio Goricu. Pogledajte sve golove

SLAVEN BELUPO - GORICA 2-1 U prvoj utakmici 16 kola HNL-a Slaven je pobijedio Goricu na svo terenu i utvrdio se na trećem mjestu. Ponovo je briljirao Adriano Jagušić koji je sjajnim golom donio prednost Slavenu, a imao je posebnu motivaciju jer su ga gledali skauti Barce. Kavelj je u 21. izjednačio, a onda je u 74. Čubelić lijepim golom donio tri boda momčadi iz Koprivnice.

Slaven Belupo - Gorica 2-1 01:19
Slaven Belupo - Gorica 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Međimurje pod opsadom, još traže ubojicu: Našli su mu auto

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Tjeralica raspisana za Josipom Oršušem osumnjičenim da je sinoć u romskom naselju Stinice u Murskom Središću vatrenim oružjem jednu ženu ubio, a drugu ranio; 29 osoba - među kojima i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković - optužio je ured europskog tužitelja u aferi Geodezija na geodetskom fakultetu, Papu je u Hrvatsku pozvao premijer Plenković, napadnut SDP-ovac Daniel Radeta u Zadru...

KAO IZ BAJKE

VIDEO Pogledajte kako izgleda božićna čarolija u Kopenhagenu

Kopenhagen u prosincu postaje prava zimska bajka. Duž Nyhavna posjetitelji uživaju u šetnji, štandovima s kuhanim vinom i vunenim kapama te svjetlosnim dekoracijama iznad ulica. Hotel d’Angleterre i Magasin du Nord blistaju raskošnim božićnim ukrasima, dok Tivoli oduševljava svjetlosnim instalacijama, ukrašenim drvećem i osvijetljenim jezerima. Ovaj video vodi vas kroz čarobni Kopenhagen, gdje svjetla i atrakcije donose toplinu i radost usred zime

Božićna svjetla uljepšavaju mračni Kopenhagen 04:45
Božićna svjetla uljepšavaju mračni Kopenhagen | Video: 24sata/reuters

