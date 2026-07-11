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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Napadač iz Ugljana iza sebe ima čak 12 kaznenih prijava!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Je li DORH našao dokaze oko s-300 raketa, muškarac koji je ubo nožem policajku ima iza sebe 12 kaznenih prijava, tragična obljetnica Srebrenice, HGSS spašava baš sve!, Petar se rodio s pola srca, sada ide na ljetovanje...

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Gledajte 240 sekundi 24sata VIDEO
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
UŽASNE SCENE

VIDEO Gusti dim širi se kroz Korčulu, kanaderi i vatrogasci bore se s vatrenom stihijom

Veliki požar izbio je u subotu poslijepodne između Smokvice i Blata, na predjelu Kapja na otoku Korčuli. Još jedan požar izbio je i kod Primoštena, a u gašenju sudjeluje 80 vatrogasaca s 25 vozila te kanaderi...

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Kanaderi pomažu u gašenju požara VIDEO
Kanaderi pomažu u gašenju požara | Video: 24sata Video
NEVJEROJATNO

SULUDA SNIMKA Beogradske tablice i jurnjava po zaustavnoj. No ima i bisera u lijevoj traci!

Jedan vozač na autocesti A3 u smjeru Lipovca danas je, misleći da je pametniji od svih ostalih, pretjecao po zaustavnoj traci te tako ugrozio i sebe i ostale sudionike u prometu. Osim suludog poteza vozača beogradskih tablica, na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se i hrpa vozača koji krše propise vozeći lijevom stranom autoceste iako je desna traka prazna

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Vožnja na A3 VIDEO
Vožnja na A3 | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Širi se istraga o izvlačenju 30 milijuna eura iz ski saveza

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Širi se istraga o izvlačenju 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, a nakon Vedrana Pavleka i njegovih suradnika obuhvatit još nekoliko osoba, uhićen gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin i još nekoliko osoba zbog manipulacije zemljištem, policajku na intervenciji na Ugljanu napao muškarac i ubo je u prsa, uhićen sin saborskog zastupnika Josipa Jurčevića  Jona zbog razbojništva i napad na tročlanu obitelj, uskoro gotov luksuzni stan Zdravka Čolića u Puli...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Širi se istraga o izvlačenju 30 milijuna eura iz ski saveza VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Širi se istraga o izvlačenju 30 milijuna eura iz ski saveza | Video: 24sata
LJETNE RADOSTI

VIDEO Medo Albert iz Zoološkog vrta u Zagrebu ne ide na more, ali zato se hladi u svom bazenu

Ljetno raspoloženje zavladalo je i u zagrebačkom Zoološkom vrtu. Naime, medo Albert, iako nije na moru, odlučio je vrući ljetni dan provesti hladeći se u svom bazenu u Maksimiru. Inače riječ je o smeđem europskom medvjedu, čija su prirodna staništa inače tundre, šume, planinski travnjaci i obalna područja te stoga nimalo ne iznenađuje što mu je po vrućini najugodnije zaplivati i rashladiti se. Snimku Alberta na kupanju poslao nam je naš čitatelj.

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Medo se rashlađuje VIDEO
Medo se rashlađuje | Video: 24sata Video
NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM

VIDEO Sretnici krenuli na more, ali mnogi su zapeli: 'Gužva je od Zaprešića prema ZG obilaznici'

ZAGREB - Svi koji su nakon jutarnje smjene krenuli u smjeru Lučkog i na more susreli su se s gužvom. "Sve stoji od Zaprešića prema obilaznici i cijela obilaznica u smjeru istoka", rekao nam je čitatelj. 'Zagužvalo' se i zbog prometne nesreće nesreće između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca gdje se vozi uz ograničenje.

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Gužva na na zagrebačkoj obilaznici VIDEO
Gužva na na zagrebačkoj obilaznici | Video: 24sata Video

OSTALO

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