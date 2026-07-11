Gledajte '240 sekundi 24sata': Napadač iz Ugljana iza sebe ima čak 12 kaznenih prijava!

LJETNE RADOSTI

VIDEO Medo Albert iz Zoološkog vrta u Zagrebu ne ide na more, ali zato se hladi u svom bazenu Ljetno raspoloženje zavladalo je i u zagrebačkom Zoološkom vrtu. Naime, medo Albert, iako nije na moru, odlučio je vrući ljetni dan provesti hladeći se u svom bazenu u Maksimiru. Inače riječ je o smeđem europskom medvjedu, čija su prirodna staništa inače tundre, šume, planinski travnjaci i obalna područja te stoga nimalo ne iznenađuje što mu je po vrućini najugodnije zaplivati i rashladiti se. Snimku Alberta na kupanju poslao nam je naš čitatelj.

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