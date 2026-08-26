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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Otpadom u Gospiću od 2020.! Brojke iz Slovenije bude sumnju

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ekskluzivne snimke otpada u silosu PPK Velebit u Gospiću nastale nakon uhićenja lanjske veljače u posjedu su 24sata čiji izvor tvrdi da su otpadom punjeni i zidovi koji imaju dvije stijenke kao zaštitu od požara. Dodatna pitanja u istrazi o 45 tisuća otpada u Gospiću, Varaždinu, Benkovcu i Senju, od kojih je 37 tisuća u Lici, otvaraju i podaci slovenske Agencije za okoliš dostavljeni 24sata jer se brojke drastično razlikuju od hrvatske evidencije. U 2022. godini Slovenija bilježi 1400 tona otpada za Šincekovu tvrtku Tipos Resurs, a Hrvatska svega 83 tone - što je 17 puta manje! Kad se zbroje količine u tri godine, iz Slovenije je stiglo oko 2.800 tona otpada, što je gotovo dvostruko više od 1.480 tona za koje Uskok tvrdi da su odložene u Gospiću, pa je pitanje je li ostatak završio u Varaždinu, Benkovcu, Senju ili na nekom petom mjestu.Ostavku ravnatelja policije Miline traži sindikat policije, kažu da nije zaštitio policajku iz afere 'Nakaze' koja je svjedočila da joj je šef Joško Periša govorio da će nagrabusiti ako prijavi kći bivšeg šefa Hrvatskih šuma Annu Dujić. U Betini na Murteru stranac obložio plažu umjetnom travom, načelnik općine šalje komunalne redare...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
KATASTROFA NA HIMALAJI

VIDEO Ljudi bježe, bujica nadire. Najmanje 160 mrtvih u strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu...

Najmanje 157 ljudi poginulo je u Nepalu u stravičnoj bujici, objavila je tamošnja policija. Kineske vlasti navode kako je u Tibetu zasad pronađeno troje mrtvih... Traga se za stotinama nestalih, ljudi su očajni, ne znaju gdje su im bližnji, brojna mjesta nestala su u sekundi... Nepalske vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.

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Poplava u Nepalu VIDEO
Poplava u Nepalu | Video: 24sata/reuters
KEČAP UŽIVO

VIDEO Kad ti život da rajčice - gađaj susjeda! Španjolci bacili 150 tona jedni drugima u glavu

Tisuće ljudi u srijedu su preplavile ulice španjolskog gradića Buñola, gdje je održana tradicionalna La Tomatina. Sudionici su se punih sat vremena međusobno gađali rajčicama, a ulice su se brzo pretvorile u crveno more pulpe. Organizatori su ove godine očekivali oko 22.000 ljudi iz cijelog svijeta, a za veliku bitku pripremljeno je čak 150 tona rajčica. Festival vuče korijene iz 1945. godine, kada je tijekom lokalne proslave izbila spontana svađa među stanovnicima, a kao 'oružje' poslužile su rajčice. La Tomatina je tijekom 1950-ih, za vrijeme diktature generala Francisca Franca, neko vrijeme bila zabranjena, no kasnije je ponovno oživljena i prerasla u jednu od najpoznatijih španjolskih turističkih atrakcija.

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Gađanje rajčicama u Španjolskoj VIDEO
Gađanje rajčicama u Španjolskoj | Video: 24sata/Reuters
NEPAL I TIBET

VIDEO STRAVA U NEPALU Bujica odnijela cijelo selo. Najmanje 17 mrtvih, scene su jezive

Najmanje 384 ljudi, uključujući 291 stranog državljanina, smatra se nestalima nakon bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta u srijedu, priopćila je turistička zajednica te zemlje. Najmanje 17 ljudi je poginulo, javio je BBC dodajući da je među 384 nestala 105 Indijaca i 12 Britanaca, kao i 111 ljudi čije nacionalnosti tek treba potvrditi. U bujičnim poplavama u Nepalu teško su oštećena sela i ceste, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do bučnim poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.

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Snažna bujica na granici Kine i Nepala VIDEO
Snažna bujica na granici Kine i Nepala | Video: 24sata/Reuters
NEVJEROJATNO

VIDEO Imamo snimke silosa u Gospiću. Pogledajte koliko je smeća zakopano unutra!

Uskok vjeruje da je u i oko silosa PPK Velebit zakopano i odloženo 37 tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada. Imamo snimke kako to izgleda unutra, vreće su skoro do prozora

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Što se to nalazi u silosu u Gospiću: 'Puni su i zidovi, za ovo još nema natječaja' VIDEO
Što se to nalazi u silosu u Gospiću: 'Puni su i zidovi, za ovo još nema natječaja' | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Bezos i milijarderi na samitu kod Mljeta, tragedija na reliju...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Samit milijardera na luksuznoj jahti kod Mljeta, Bezos, Koum i Diller stigli na hrvatsku obalu, automobil uletio u kafić na odmorištu Nadin, austrijski vozač poginuo na Dinaric Rallyju, četiri ponude stigle za zbrinjavanje otpada u Gospiću...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Bezos i milijarderi na samitu kod Mljeta, tragedija na reliju... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Bezos i milijarderi na samitu kod Mljeta, tragedija na reliju... | Video: 24sata

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