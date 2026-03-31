Gledajte 240 sekundi 24sata: Pavlek čeka da sud u Turskoj donese rješenje. Evo što slijedi

VIDEO Provokacija za Trumpa: Osvanuo tron sa zlatnim WC-om SAD - Na travnatoj površini u Washingtonu postavljeno je neobično umjetničko djelo - veliki prijestol s ugrađenom zlatnom WC školjkom. Instalacija je zamišljena kao kritika renovacija koje je američki predsjednik Donald Trump proveo u Bijeloj kući. Prijestolje, stilizirano tako da nalikuje mramoru i zlatu, umjesto klasičnog sjedala ima WC školjku. Na ploči ispred njega stoji natpis "Prijestolje dostojno kralja". Dodatna poruka na instalaciji ironično komentira politički trenutak, navodeći da se u razdoblju bez presedana obilježenom podjelama, sukobima i ekonomskim potresima predsjednik fokusirao na „ono što je doista važno“ - preuređenje kupaonice. Autor poruke opisuje taj čin kao „posvetu nepokolebljivom vizionaru koji je pogledao dolje, uočio problem i obojao ga u zlato“. Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle branio je predsjednikove poteze, poručivši da Trump "čini Bijelu kuću i cijeli glavni grad ljepšima nego ikad prije".

