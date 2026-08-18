NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Podmetao požare po Hrvatskoj, a od nje dobio 220.000 eura!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Osumnjičeni piroman u Zadru suvlasnik je zemljišta na kojem je niknulo ‘crno brdo’, drugi primao velike državne poticaje, izvanredna sjednica Sabora zbog otpada u Gospiću, Ruski napad na Harkiv, deset mrtvih. Nasilnik pobjegao sa suda u Velikoj Gorici...