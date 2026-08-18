Gledajte '240 sekundi' 24sata: Podmetao požare po Hrvatskoj, a od nje dobio 220.000 eura!

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VIDEO Totalni kaos. Gospićani napustili sjednicu o ilegalnom otpadu: 'Vidimo se u Zagrebu' Članovi inicijative „Gospić je naš dom“ napustili su sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode na kojoj se raspravlja o ilegalnom odlagalištu s oko 37 tisuća tona otpada. Sjednica je nakon toga proglašena prekinutom, a članovi inicijative poručili su kako su nezadovoljni njezinim tijekom. „Građani grada Gospića napuštaju ovaj cirkus. Vidimo se u Zagrebu“, poručili su. Sjednicu su napustili i zastupnici oporbe.

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