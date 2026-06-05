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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pseći pakao kraj Dvora na Uni
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Horor u azilu u Općini Dvor, pronašli mrtve i izgladnjele pse. Četvorica uhićena zbog otmice u Zagrebu. Roditelji mjesecima čekaju asistente za djecu. U padu aviona poginuo austrijski poduzetnik Walter Pondorfer. Kremlj traži teritorijalne ustupke za mir. Macron i Merz guraju Crnu Goru prema EU. Trojica Hrvata istrčala Everest Marathon. ASAP Rocky stiže u Zagreb.