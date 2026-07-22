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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raos priznao kako su izvlačili milijune iz Skijaškog saveza

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u emisiji „240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: izvlačenje milijuna iz Hrvatskog skijaškog saveza, premlaćivanje Slovenaca u Medulinu, suđenje za ubojstvo u Šestinama, smrt Filipa Mihalića u Dominikanskoj Republici, nagrade najboljim maturantima, prve podvodne snimke dupina Olivera, HRT-ov spektakl o Dioklecijanu, privatna večera Willa Smitha u Hrvatskoj, Hajduk uoči utakmice s Pafosom te Rijeka pred susret s Derry Cityjem...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raos priznao kako su izvlačili milijune iz Skijaškog saveza VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raos priznao kako su izvlačili milijune iz Skijaškog saveza | Video: 24sata/Video
NEVRIJEME U DALMACIJI

VIDEO Nevjerojatna snimka! 'Munja je noć pretvorila u dan'

PRIMOŠTEN - Munja je noć pretvorila u dan na trenutak, rekao nam je čitatelj Vjekoslav koji je ulovio trenutak nevremena u Primoštenu. DHMZ je izdao narančasta i crvena upozorenja za nevrijeme duž cijelog Jadrana.

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Munje kod Primoštena VIDEO
Munje kod Primoštena | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Uhićenja na Pagu, policajka odavala podatke o biračima!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Unatoč višemjesečnim zahtjevima oporbe i inicijative Jablani, kao i peticiji koju je potpisalo oko 4000 Karlovčana, bageri su porušili drvored stoljetnih lipa na Trga bana Jelačića u Karlovcu. Bilo je prosvjednika, policija je uhitila dvije aktivistice zbog kršenja javnog reda i mira. U Savi u općini Rugvica pronađena tijela trojice Egipćana, nestali su u nedjelju kada su ušli u rijeku. U Dominikanskoj Republici naglo preminuo 27-godišnji Filip Mihalić, poznat kao Korona Kid, kojem je trebalo početi suđenje za lažne korona testove. U Ministarstvu vanjskih poslova kažu da nemaju potvrdu o smrti. "Neću se učlaniti u HDZ i neću biti dio većine", za 24sata kaže saborski zastupnik Branko Kolarić koji je izišao iz SDP-a jer je razočaran. Iz sad već bivše stranke traže da vrati mandat Uhićeni kći bivšeg gradonačelnika Paga Ante Fabijanića, Kristina Bistričić, HDZ-ovac Branimir Vidolin i policajka Marija Magaš. Potonja im odavala podatke o biračima radi osiguravanja glasova na lokalnim izborima.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Uhićenja na Pagu, policajka odavala podatke o biračima! VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Uhićenja na Pagu, policajka odavala podatke o biračima! | Video: 24sata/Video
ODUŠEVLJENI PREDSJEDNIK

VIDEO Trump: Jedva čekam da opet ugostimo SP! Nije bilo ni prosvjeda, Infantino ne vjeruje

WASHINGTON - Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je organizaciju Mundijala za koji kaže kako je bio pet puta bolji od bilo kojeg dosad. "Gianni Infantino nije mislio da može biti bez ikakvih poteškoća, nije bilo kriminala ni prosvjeda. Jedva čekam da ga opet ugostimo, ali mislim da idući ne možemo". Inače, u Tijuani pred kampom Iranaca ljudi su prosvjedovali su zbog lošeg njihova tretmana.

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Trump kaže kako je ovo bilo najuspiješnije SP ikada VIDEO
Trump kaže kako je ovo bilo najuspiješnije SP ikada | Video: 24sata/Reuters
DALMACIJA NA UDARU

VIDEO Nevrijeme na Korčuli! 'Za šest minuta nam je more došlo do kuća. Sve je poplavljeno'

KORČULA - Za šest minuta more nam je došla do kuća u prvom redu do mora. S druge strane je oseka, brodovi su doslovno na dnu, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimke plime i oseke na Korčuli. Za dubrovačko-neretvansku regiju, kojoj pripada i Korčula, DHMZ je za utorak popodne izdao narančasti meteoalarm, zbog grmljavinskog nevremena.

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Nevrijeme na Korčuli VIDEO
Nevrijeme na Korčuli | Video: Čitatelj 24sata
STARI GRAD POPLAVLJEN

VIDEO Meteotsunami na Hvaru! More preplavilo ulice: 'Na cesti je u sekundi bilo 30 cm mora...'

Opet meteotsunami u Jadranu! U Starom Gradu na Hvaru more se naglo podiglo i preplavilo šetnicu. Čitatelji su nam poslali snimke na kojima se vidi kako je more preuzelo kopno... "Razina mora podignula se u svega nekoliko minuta za više od 1,5 metra. Na cesti uz gradsku rivu u sekundi je bilo više od 30 cm mora. Prethodilo je više manjih podizanja i spuštanja mora", kaže nam čitatelj. Za splitsku regiju, kojoj pripada i Hvara, DHMZ je za utorak popodne izdao najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, zbog grmljavinskog nevremena.

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Meteotsunami na Hvaru VIDEO
Meteotsunami na Hvaru | Video: Čitatelj 24sata

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