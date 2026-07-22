NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raos priznao kako su izvlačili milijune iz Skijaškog saveza
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u emisiji „240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: izvlačenje milijuna iz Hrvatskog skijaškog saveza, premlaćivanje Slovenaca u Medulinu, suđenje za ubojstvo u Šestinama, smrt Filipa Mihalića u Dominikanskoj Republici, nagrade najboljim maturantima, prve podvodne snimke dupina Olivera, HRT-ov spektakl o Dioklecijanu, privatna večera Willa Smitha u Hrvatskoj, Hajduk uoči utakmice s Pafosom te Rijeka pred susret s Derry Cityjem...