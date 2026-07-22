Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raos priznao kako su izvlačili milijune iz Skijaškog saveza

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Uhićenja na Pagu, policajka odavala podatke o biračima! Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Unatoč višemjesečnim zahtjevima oporbe i inicijative Jablani, kao i peticiji koju je potpisalo oko 4000 Karlovčana, bageri su porušili drvored stoljetnih lipa na Trga bana Jelačića u Karlovcu. Bilo je prosvjednika, policija je uhitila dvije aktivistice zbog kršenja javnog reda i mira. U Savi u općini Rugvica pronađena tijela trojice Egipćana, nestali su u nedjelju kada su ušli u rijeku. U Dominikanskoj Republici naglo preminuo 27-godišnji Filip Mihalić, poznat kao Korona Kid, kojem je trebalo početi suđenje za lažne korona testove. U Ministarstvu vanjskih poslova kažu da nemaju potvrdu o smrti. "Neću se učlaniti u HDZ i neću biti dio većine", za 24sata kaže saborski zastupnik Branko Kolarić koji je izišao iz SDP-a jer je razočaran. Iz sad već bivše stranke traže da vrati mandat Uhićeni kći bivšeg gradonačelnika Paga Ante Fabijanića, Kristina Bistričić, HDZ-ovac Branimir Vidolin i policajka Marija Magaš. Potonja im odavala podatke o biračima radi osiguravanja glasova na lokalnim izborima.

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