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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Širi se istraga o izvlačenju 30 milijuna eura iz ski saveza

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Širi se istraga o izvlačenju 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, a nakon Vedrana Pavleka i njegovih suradnika obuhvatit još nekoliko osoba, uhićen gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin i još nekoliko osoba zbog manipulacije zemljištem, policajku na intervenciji na Ugljanu napao muškarac i ubo je u prsa, uhićen sin saborskog zastupnika Josipa Jurčevića  Jona zbog razbojništva i napad na tročlanu obitelj, uskoro gotov luksuzni stan Zdravka Čolića u Puli...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Širi se istraga o izvlačenju 30 milijuna eura iz ski saveza VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Širi se istraga o izvlačenju 30 milijuna eura iz ski saveza | Video: 24sata
LJETNE RADOSTI

VIDEO Medo Albert iz Zoološkog vrta u Zagrebu ne ide na more, ali zato se hladi u svom bazenu

Ljetno raspoloženje zavladalo je i u zagrebačkom Zoološkom vrtu. Naime, medo Albert, iako nije na moru, odlučio je vrući ljetni dan provesti hladeći se u svom bazenu u Maksimiru. Inače riječ je o smeđem europskom medvjedu, čija su prirodna staništa inače tundre, šume, planinski travnjaci i obalna područja te stoga nimalo ne iznenađuje što mu je po vrućini najugodnije zaplivati i rashladiti se. Snimku Alberta na kupanju poslao nam je naš čitatelj.

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Medo se rashlađuje VIDEO
Medo se rashlađuje | Video: 24sata Video
NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM

VIDEO Sretnici krenuli na more, ali mnogi su zapeli: 'Gužva je od Zaprešića prema ZG obilaznici'

ZAGREB - Svi koji su nakon jutarnje smjene krenuli u smjeru Lučkog i na more susreli su se s gužvom. "Sve stoji od Zaprešića prema obilaznici i cijela obilaznica u smjeru istoka", rekao nam je čitatelj. 'Zagužvalo' se i zbog prometne nesreće nesreće između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca gdje se vozi uz ograničenje.

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Gužva na na zagrebačkoj obilaznici VIDEO
Gužva na na zagrebačkoj obilaznici | Video: 24sata Video
POGLEDAJTE SCENU S POLJUDA

VIDEO Hajdukovci na centru, a trešti hit Doris Dragović. Ovako su navijači reagirali na trijumf

HAJDUK - ŽILINA 2-0 Pred 22.352 gledatelja u Splitu bijeli su uz dobru igru u napadu i ponešto problema u obrani stvorili lijepu prednost pred uzvrat u Slovačkoj. Navijači su bili zadovoljni, no igrači su nakon dvoboja ostali na centru i nisu prilazili tribinama dok je s razglasa svirala pjesma Doris Dragović "Tek iz navike" koju rado slušaju igrači u svlačionici.

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Hajdukovci na centru, a trešti hit Doris Dragović. Ovako su navijači reagirali na trijumf VIDEO
Hajdukovci na centru, a trešti hit Doris Dragović. Ovako su navijači reagirali na trijumf | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Laura iz 'Savršenog' već je ranije kršila zakon. Evo detalja

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Muljaže Hrvatskog olimpijskog odbora, gradilište u Zvonimirovoj u Zagrebu otvoreno, drugu noć zaredom SAD udario na Iran, nova pravila EU za tehnički pregled, Lauri iz 'Savršenog' napad na policajku nije prvi put da ima posla s kršenjem zakona...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Laura iz 'Savršenog' već je ranije kršila zakon. Evo detalja VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Laura iz 'Savršenog' već je ranije kršila zakon. Evo detalja | Video: 24sata
NISU ZADOVOLJNI

VIDEO Navijači Hajduka zviždali Garciji u prvoj utakmici sezone

Iako sezona tek počinje, ljeto je bilo turbulentno na Poljudu. Livaja je bio udaljen od prve momčadi zbog nediscipline, ali ga je Garcia uvrstio u sastav protiv Žiline. Izgleda kako su neki navijači Hajduka zamjerili Garciji zbog toga, jer su mnogi na Poljudu počeli zviždati kada je službeni spiker progovorio njegovo ime. Atmosfera je bila nalik gostujućoj utakmici, a ne prvoj domaćoj utakmici.

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Poljud izviždao Garciju VIDEO
Poljud izviždao Garciju | Video: Tomislav Gabelić/24sata

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