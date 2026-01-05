Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Snježne radosti u Hrvatskoj! U nekim dijelovima 40 cm snijega

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Snijeg je zameo veći dio dio Hrvatske što je u kombinaciji s olujnom burom stvorilo probleme u prometu. Maduro na američkom sudu -Trump zaprijetio novim napadom ne bude li dogovora s njegovom nasljednicom, a spomenuo i Kolumbiju, Meksiko i Kubu. Vučić u Trebinju optužio Zagreb, Prištinu i Tiranu da su stvorili  vojni savez protiv srpskog naroda. Identificirane sve žrtve stravičnog požara u Crans-Montani- među 40 poginulih iz sedam zemalja čak 26 maloljetnika od 14 do 18 godina...

ZABIJELILA HRVATSKA

VIDEO Snježna idila diljem Hrvatske: Pogledajte kadrove iz Zagreba, Gospića i Bjelovara

Snijeg pada neprekidno već nekoliko sati na sjeveru Hrvatske, ulice i krovovi prekriveni su snježnim pokrivačem. DHMZ je objavio upozorenje, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra. Pred Hrvatskom su dani obilježeni snijegom, mećavom i vrlo niskim temperaturama u unutrašnjosti, dok će Jadran pogoditi jaka i olujna bura.

KAO U BAJCI

VIDEO Lička snježna idila

LIKA Snimka iz Like koju nam je poslao čitatelj prikazuje gusti snijeg koji je pretvorio krajolik u pravu zimsku bajku. Bijeli pokrivač potpuno je zatrpao ceste i šume, pa prolazak ovim dionicama trenutno izgleda nestvarno. Lika je još jednom pokazala koliko zima ovdje može biti ozbiljna i lijepa u isto vrijeme.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Identificirali 24 žrtve požara u Švicarskoj. 'Cure' novi detalji

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: SAD će voditi Venezuelu do prijelaza vlasti, objavio je Donald Trump. Identificirane su 24 od najmanje 40 žrtava požara u klubu švicarskog skijališta, najmlađoj je žrtvi samo 14 godina. Saborski zastupnici su lani, uz svoje plaće, potrošili još 1,3 milijuna eura na pokrivanje putnih troškova, troškova stanarine i drugih. Na dječaka je pala sajla ski-lifta na Bjelašnici, teško je ozlijeđen...

SPUŠTAJU SE U NASELJE

VIDEO Košute ponovno u potrazi za hranom u Šestinama: 'Ranije smo ih viđali samo u šumi...'

Nakon što je jedna naša čitateljica u petak snimila više albino košuta i teladi, u nedjelju je u jednoj zagrebačkoj Facebook grupi osvanula snimka dviju albino košuta, a s njima su bile i dvije smeđe na području Šestina

ZABRANA ZA KAMIONE

VIDEO Ovako izgleda autocesta kroz Liku. Oprez zbog snijega!

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Lici, javlja HAK u 11 sati. Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. Vozače se upozorava da prilagode brzinu, pripaze na udaljenost i ne kreću na put bez zimske opreme.

