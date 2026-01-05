Gledajte '240 sekundi' 24sata: Snježne radosti u Hrvatskoj! U nekim dijelovima 40 cm snijega

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Identificirali 24 žrtve požara u Švicarskoj. 'Cure' novi detalji Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: SAD će voditi Venezuelu do prijelaza vlasti, objavio je Donald Trump. Identificirane su 24 od najmanje 40 žrtava požara u klubu švicarskog skijališta, najmlađoj je žrtvi samo 14 godina. Saborski zastupnici su lani, uz svoje plaće, potrošili još 1,3 milijuna eura na pokrivanje putnih troškova, troškova stanarine i drugih. Na dječaka je pala sajla ski-lifta na Bjelašnici, teško je ozlijeđen...

