Gledajte '240 sekundi' 24sata: Šokantni razgovori Šinceka, Uskok slušao i Paška Dodića

NEVRIJEME U HRVATSKOJ

VIDEO Pijavica snimljena kod Kornata: 'Zastrašujuća je' KORNATSKO OTOČJE - Stvorila se ogromna pijavica kod Kornata. Zastrašujuće ju je vidjeti tako blizu, javili su nam čitatelji koji su snimili pijavice u četvrtak popodne. Iz DHMZ-a su najavili kako su mogući jaki i olujni udari vjetra, tuča, lokalne bujične i urbane poplave, a na moru nije isključena ni pojava pijavica.

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