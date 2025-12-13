Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: SOS Dječja sela traže mame i tate. Bitna je ljubav i empatija

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: SOS Dječja sela u potrazi su za novom generacijom zaposlenika - SOS mamama, tatama ili parovima. Ono što ih treba voditi u budućem poslu su  ljubav, strpljenje, empatija i poštovanje prema djeci. U požaru koji je u petak navečer izbio u tvrtki CIAK u Zaboku gdje su hale i pogon za recikliranje akumulatora. Na sreću nitko nije stradao. Odnosi predsjednika države Milanovića i premijera Plenkovića ponovno su se zaoštrili. Borbeni avion MiG-21 u ponedjeljak stiže Mejaško Selo u općini Barilović, gdje će biti dio spomen obilježja pilotu Zlatku Mejaškom...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: SOS Dječja sela traže mame i tate. Bitna je ljubav i empatija
Gledajte '240 sekundi' 24sata: SOS Dječja sela traže mame i tate. Bitna je ljubav i empatija | Video: 24sata/Video
SAŽETAK OSIJEK - GORICA

VIDEO Osijek dugo gubio protiv Gorice pa ipak izjednačio. Gosti ostali s 10 igrača. Evo sažetka

OSIJEK - GORICA 1-1 Tražili su domaći pobjedu kojom bi pobjegli s dna ljestvice HNL-a, ali na kraju su osvojili "samo" bod. Filipović je doveo Goricu u vodstvo u 22. minuti, Perić je dobio direktan crveni karton u 56., a onda je u 81. Matković postavio konačan rezultat. Osijek je i dalje posljednji, a Gorica sedma

Golovi s utakmice Osijek - Gorica
Golovi s utakmice Osijek - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, 13. dan: Danas radimo medenjake!

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. U današnjem videu pogledajte kako baka Ana priprema medenjake - tradicionalne, mekane i fine kekse obložene finom bijelom glazurom

Adventski kalendar božićnih kolača: Medenjaki
Adventski kalendar božićnih kolača: Medenjaki | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
SAŽETAK VUKOVAR - VARAŽDIN 2-0

VIDEO Rođak svjetski poznatog veznjaka zabio je HNL prvijenac

VUKOVAR 1991 - VARAŽDIN 2-0: Nogometaši Vukovara 1991 u prvoj su utakmici 17. kola HNL-a kao domaćini u Vinkovcima svladali Varaždin sa 2-0 (0-0). Golove za Vukovarce postigli su Kerim Calhanoglu, rođak veznjaka Intera Hakana i Jakov Puljić. Ovom pobjedom Vukovar je pobjegao s dna ljestvice, sada je deveti sa 15 bodova, tri više od zadnjeg Osijeka.

Golovi na utakmici Vukovar - Varaždin
Golovi na utakmici Vukovar - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANAS

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mijenjao se unukov džeparac, ali i kune od rastave u HNB-u

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Deseci ljudi čekali su u redovima ispred blagajne HNB-a u Zagrebu na zamjenu kovanica kuna za euro. Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo'. Donosimo koliko košta 'šverc' migranata. Polnoćka se nakon peti i pol godina obnove vraća u zagrebačku katedralu. Nelegalnu bicisklističku stazu zatvorili inspektori u Parku prirode Maksimir.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mijenjao se unukov džeparac, ali i kune od rastave u HNB-u
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mijenjao se unukov džeparac, ali i kune od rastave u HNB-u | Video: 24sata/Video
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, 12. dan: Baka Ana sprema kuglof

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Danas Baka Ana priprema mirisni kuglof s grožđicama - pravu tradicijsku poslasticu koja će vas podsjetiti na čaroliju prosinca

Adventski kalendar božićnih kolača: Kuglof
Adventski kalendar božićnih kolača: Kuglof | Video: Babičini recepti/Babice produkcija

