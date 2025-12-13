Gledajte '240 sekundi' 24sata: SOS Dječja sela traže mame i tate. Bitna je ljubav i empatija

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANAS

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mijenjao se unukov džeparac, ali i kune od rastave u HNB-u Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Deseci ljudi čekali su u redovima ispred blagajne HNB-a u Zagrebu na zamjenu kovanica kuna za euro. Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo'. Donosimo koliko košta 'šverc' migranata. Polnoćka se nakon peti i pol godina obnove vraća u zagrebačku katedralu. Nelegalnu bicisklističku stazu zatvorili inspektori u Parku prirode Maksimir.

