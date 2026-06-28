NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sraz titana: Modrić i Ronaldo zadnji put na istom terenu?
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Posljednji okršaj nogometnih velikana, Procurili podaci 560.000 učenika i nastavnika u Hrvatskoj, pelješki vinari u pobuni zbog nove ceste, HGSS spasio turiste na Biokovu bez vode i opreme, Vučić najavio ostavku, Ošljak poručuje turistima: 'Ajte ća!', Hrvatski Indiana Jones otkrio zaboravljena naselja Maja...