Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sraz titana: Modrić i Ronaldo zadnji put na istom terenu?

VIDEO: TKO ĆE NA BEKA?

Pitali smo Dalića ima li vremena vratiti Gvardiola u formu: To je hendikep, ne bih ga htio izgubiti ALEXANDRIA - Ivan Perišić odlično je igrao beka protiv Gane, Joško Gvardiol preselio je na klupu. Ima li vremena vratiti ga u formu, upitali smo izbornika Zlatka Dalića. "Svjestan je da ne može tako lako doći u formu kakvu je imao. Bio bih najsretniji da je u punoj formi, to nam je hendikep. Ali ne želim ga obezvrijediti, ali da ga i ne izgubimo ako nije to 100 posto", kazao je.

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