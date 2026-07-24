Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svinjska kuga se širi, a policija pojačava kontrolu po Slavoniji

IZJAVA ZA MEDIJE

VIDEO Šegotin odvjetnik o aferi: 'Očekivali smo istražni zatvor. On se dobro osjeća, svjestan je' ZAGREB - USKOK je zatražio istražni zatvor za sad već bivšeg direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damira Šegotu, a njegova supruga se brani sa slobode. Šegotu se tereti da je primio barem 160.000 eura mita od Vedrana Pavleka kako bi povećao novac za Skijaški savez i isplaćivao im uvećane troškove te da je primio i dodatno mito manje od 10.000 eura kroz rate za stipendiju za svog sina. Izjavu za medije dao je Šegotin odvjetnik, Dobriša Rubes.

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