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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svinjska kuga se širi, a policija pojačava kontrolu po Slavoniji

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Uskok objavio da Damira Šegotu iz HOO-a tereti da je tijekom šest godina primio barem 160.000 eura mita od odbjeglog Pavleka, zbog svinjske kuge policija i državni inspektorat pojačavaju kontrole, od utorka poskupljenje goriva...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svinjska kuga se širi, a policija pojačava kontrolu po Slavoniji VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svinjska kuga se širi, a policija pojačava kontrolu po Slavoniji | Video: 24sata/Video
IZJAVA ZA MEDIJE

VIDEO Šegotin odvjetnik o aferi: 'Očekivali smo istražni zatvor. On se dobro osjeća, svjestan je'

ZAGREB - USKOK je zatražio istražni zatvor za sad već bivšeg direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damira Šegotu, a njegova supruga se brani sa slobode. Šegotu se tereti da je primio barem 160.000 eura mita od Vedrana Pavleka kako bi povećao novac za Skijaški savez i isplaćivao im uvećane troškove te da je primio i dodatno mito manje od 10.000 eura kroz rate za stipendiju za svog sina. Izjavu za medije dao je Šegotin odvjetnik, Dobriša Rubes.

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Izjave za medije o određivanju istražnog zatvora Damiru Šegoti VIDEO
Izjave za medije o određivanju istražnog zatvora Damiru Šegoti | Video: 24sata/pixsell
LUKA U ZADRU

EKSKLUZIVNO Modrić se ukrcao na jahtu. 'Bio je raspoložen...'

ZADAR - Luka Modrić se u pratnji menadžera i obitelji u petak ujutro ukrcao u jahtu u središtu Zadra i isplovio u nepoznatom smjeru dan nakon što je s Milanom produžio ugovor za još jednu sezonu. "Bio je raspoložen i fotografirao se na rivi s prolaznicima", javio nam je čitatelj.a

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Luka Modrić na odmoru VIDEO
Luka Modrić na odmoru | Video: 24sata Video
HAJDUČKA FEŠTA

VIDEO Pogledajte kako je krcati Poljud slavio europski trijumf!

HAJDUK - PAFOS 2-0 Prekrasna noć na Poljudu, "bili" s dva "metka" srušili Ciprane i nose jako dobru prednost na uzvrat. Prvi je pogodio Šego i to sjajno iz slobodnjaka, a Melnjak je stavio točku na i. Atmosfera je bila fenomenalna tijekom cijelog susreta, a nakon zadnjeg sučevog zvižduka zagrmjelo je podno Marjana. Poslušajte sjajno navijanje

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Slavlje na Poljudu VIDEO
Slavlje na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kuc, kuc. USKOK je! Šegota i supruga 'prali' mito u zlatu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Šegota pod istragom zbog mita, što sve krije Pavlekov laptop?, Crkva zataškavala zlostavljanje, kemijski WC-i na Šubićevcu, milijunske kazne zbog helikoptera, zbog svinjske kuge zabranjeno branje gljiva, zlato pronađeno kod Mljeta...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kuc, kuc. USKOK je! Šegota i supruga 'prali' mito u zlatu VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kuc, kuc. USKOK je! Šegota i supruga 'prali' mito u zlatu | Video: 24sata/Video
POŽAR OTVORENOG PROSTORA

VIDEO BUKTINJA NA BRAČU 'Vatrogasci su na terenu'

Izbio je požar na Braču u četvrtak u poslijepodnevnim satima. Kako se vidi prema snimci koju nam je poslao čitatelj, radi se o požaru otvorenoga prostora. Iz DVD-a Supetar kratko su nam oko 16.30 sati potvrdili da je požar još u tijeku te da su vatrogasne snage na terenu.

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Požar na Braču VIDEO
Požar na Braču | Video: Čitatelj 24sata

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