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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svinjska kuga se širi, a policija pojačava kontrolu po Slavoniji
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Uskok objavio da Damira Šegotu iz HOO-a tereti da je tijekom šest godina primio barem 160.000 eura mita od odbjeglog Pavleka, zbog svinjske kuge policija i državni inspektorat pojačavaju kontrole, od utorka poskupljenje goriva...