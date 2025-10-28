Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: U Saboru prošao zakon sa 75 glasova, HDZ priznao grešku

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: U Hrvatskom saboru dogodila se greška pri izglasavanju izmjena Zakona o kaznenom postupku, gdje je zakon prošao sa 75 umjesto potrebnih 76 glasova. Sandra Benčić i Klub Možemo upozorili su na neustavnost, najavivši predaju potpisa Ustavnom sudu... Premijer Izraela Benjamin Netanyahu naredio je žestoke udare na Gazu. U zagrebačkoj školi učenika viših razreda vršnjaci su fizički zlostavljali, udarajući ga glavom o umivaonik i zid. Majka tvrdi da maltretiranje traje već godinu dana. U Saboru je održano predavanje o Jasenovcu, organizirano od strane Domino i Hrvatskih suverenista, na kojem su negirani zločini u logoru...

SAŽETAK VUKOVAR - DINAMO 0-1

VIDEO Blamaža Dinama protiv zadnjeplasirane momčadi lige. Evo kako je Vukovar šokirao

VUKOVAR - DINAMO 1-0: U posljednjem susretu 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 je u Vinkovcima priredio veliko iznenađenje porazivši Dinamo sa 1-0. Nakon što su u četvrtak gostovali kod "fenjeraša" Europske lige Malmoa, nogometaše Dinama je u ponedjeljak čekalo i gostovanje kod posljednje momčadi hrvatskog prvenstva.U Švedskoj su tek u posljednjim sekundama susreta izvukli bod odigravši 1-1, dok su u Vinkovcima upisali poraz. Pogodak odluke zabio je Jakov Puljić u 54. minuti. Bila je to tek druga pobjeda Vukovaraca ove sezone, dok je Dinamo upisao treći ligaški poraz.

NISU SE PONOSILI

VIDEO Razočarani dinamovci su nakon debakla stali pred Boyse. Pogledajte kako su oni reagirali

VUKOVAR - DINAMO 1-0: U posljednjem susretu 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 je u Vinkovcima priredio veliko iznenađenje porazivši Dinamo sa 1-0.Pogodak odluke zabio je Jakov Puljić u 54. minuti. Bila je to tek druga pobjeda Vukovaraca ove sezone, dok je Dinamo upisao treći ligaški poraz. Razočarani dinamovci prišli su Bad Blue Boysima nakon utakmice, a na snimci možete vidjeti kako su reagirali.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: DORH se bavi aferom jagode. Uništena 21 braniteljska obitelj

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Kazneni progon ljudi optuženih za prevaru 21 braniteljske obitelji na uzgoju jagoda preuzelo je Državno odvjetništvo, Sabrijan Jurkovič koji je u Novom mestu nasmrt pretukao Aleša Šutara pred istražnim sucem negirao zločin, DORH zbog droge, bludnih radnji i uznemiravanja istražuje Dalibora Matanića, iz pritvora je pušten pilot koji je s djevojkom iz Kosovske Mitrovice osumnjičen za špijunažu u korist Srbije...

ŠTAFETNA UTRKRA

VIDEO Jedinstvena utrka u Belgiji: Moja bundeva je najbrža! stigni me ako možeš...

I ove godine organizirali su jedinstvenu belgijsku regatu bundeva u Kasterleeu kraj Antwerpena. Sudionici izdube divovske bundeve i one su im plovila u kojima se utrkuju. Događaj, koji je počeo 2008. godine, organizira lokalni kajakaški klub, a uključuje timove koji se natječu u štafetnoj utrci. Također biraju tim s najboljim kostimom jer natjecatelji moraju biti kostimirani.

SAŽETAK RIJEKA - OSIJEK 4-2

VIDEO Osijek poveo i 'probudio' Rijeku: Pogledajte poker golova

RIJEKA - OSIJEK 4-2: U derbiju 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Rujevici pobijedila Osijek sa 4-2. Bio je to zanimljiv i sadržajan derbi na Rujevici. Osijek je poveo već u 2. minuti golom Šimuna Mikolčića, no Rijeka je odgovorila sa četiri gola u nizu, a strijelci su bili Toni Fruk (9), Duje Čop (38, 47) i Mladen Devetak (55). Niko Farkaš je u 75. minuti smanjio na 2-4, a samo minutu kasnije Emin Hasić je zaradio isključenje, pa su gosti završili utakmicu s igračem manje.

