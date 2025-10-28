Gledajte '240 sekundi' 24sata: U Saboru prošao zakon sa 75 glasova, HDZ priznao grešku

SAŽETAK RIJEKA - OSIJEK 4-2

VIDEO Osijek poveo i 'probudio' Rijeku: Pogledajte poker golova RIJEKA - OSIJEK 4-2: U derbiju 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Rujevici pobijedila Osijek sa 4-2. Bio je to zanimljiv i sadržajan derbi na Rujevici. Osijek je poveo već u 2. minuti golom Šimuna Mikolčića, no Rijeka je odgovorila sa četiri gola u nizu, a strijelci su bili Toni Fruk (9), Duje Čop (38, 47) i Mladen Devetak (55). Niko Farkaš je u 75. minuti smanjio na 2-4, a samo minutu kasnije Emin Hasić je zaradio isključenje, pa su gosti završili utakmicu s igračem manje.

