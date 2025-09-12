NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhićen atentator na Kirka, Trump se nada smrtnoj kazni
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Uhićen atentator na Kirka, Vlada pomoć reže na pola, kriminal u Hrvatskim šumama, užas u Slavonskom Brodu: privedeni roditelji djeteta koje je preminulo, Zagreb: usvojene izmjene GUP-a, 3000 eura za porod doma, HZJZ: branitelji u riziku od bolesti...
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svi detalji afera u 'Šumama', kreće otpuštanje mjera VladeSvakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Svi detalji afera oko Hrvatskih šuma. Dvogodišnje dijete preminulo u Slavonskom Brodu. Plenković najavio fazno otpuštanje subvencijskih mjera. Atentat skamenio Ameriku. Ruski dronovi mamac za NATO. Pet pljački blindiranih vozila.
VIDEO Titanic kod OmišaKRILA JASENICE Turistički brod se jučer odjednom počeo naginjati. Nekoliko ljudi koji su se nalazili na brodu u panici su iskakali s njega u more. Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Dalmacija iz Dugog Rata, a ubrzo je stigla i policija. Policija je taj dio luke ogradila policijskom trakom, a na videu se može vidjeti kako se u potpunosti prevrnuo na bok.
Koji je najbolji party na kojem ste bili? 'Berba grožđa, doma'Pitali smo građane koji je najbolji party na kojem su bili i gdje oni vole izlazite. A ako i vi želite na party, kupite karte za Fair Fest u Zagrebu. U petak, 12. rujna, čeka vas Steve Aoki, a u subotu, 13. rujna, Scooter
VIDEO Slatkiši! Pogledajte bebe pande, među njima i rijetka sivaGrupa mladunaca divovskih pandi uživa u svom radosnom okruženju u Star Giant Panda Nursery Houseu u jugozapadnoj Kini, u Istraživačkoj bazi za uzgoj divovskih pandi u Chengduu. Svaki od mladunaca rođen je 2025., a prvi put su se javnosti predstavili u kolovozu. Među ovim preslatkim medvjedićima nalazi se i mužjak Cheng Shi, prepoznatljiv po jedinstvenom bijelo-sivom krznu, koje ga razlikuje od tipičnih crno-bijelih pandi. Istraživači objašnjavaju da Cheng Shijeva upečatljiva boja proizlazi iz rjeđe raspodjele crnih dlačica, koje se stapaju s bijelima i tako stvaraju dojam sivih mrlja. Kako bude rastao, očekuje se da će do svoje prve godine poprimiti klasičan izgled svojih vršnjaka. Istraživačka baza za uzgoj divovskih pandi u Chengduu globalno je prepoznata kao središte za očuvanje, istraživanje i uzgoj divovskih pandi...
VIDEO Dinamovi napadači se raspucali: Pogledajte hat-trick novog pojačanja 'modrih'...PREDAVAC - Dinamo je lakoćom izborio osminu finala Kupa pobjedivši imenjaka iz Predavca (6-0) pred više od 2000 gledatelja. Bakrar, koji je nedavno došao, je briljirao s tri gola, dva je zabio Kulenović, a jednog Theophile-Catherine. Modri će u osmini finala igrati protiv Karlovca
