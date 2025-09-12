NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhićen atentator na Kirka, Trump se nada smrtnoj kazni

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Uhićen atentator na Kirka, Vlada pomoć reže na pola, kriminal u Hrvatskim šumama, užas u Slavonskom Brodu: privedeni roditelji djeteta koje je preminulo, Zagreb: usvojene izmjene GUP-a, 3000 eura za porod doma, HZJZ: branitelji u riziku od bolesti...