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Gledajte '240 sekundi 24sata': Umro ratni zločinac Mladić, raste broj mrtvih u Nepalu...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Umro ratni zločinac Ratko Mladić, UN izrazio solidarnost sa žrtvama njegovih zločina, više od 350 mrtvih u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Kini, najmanje 1500 ljudi vode se kao nestali, rast hrvatskog BDP-a usporio na 1,7 posto...