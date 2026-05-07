Gledajte '240 sekundi' 24sata: USKOK 'češlja' Pavlekov notes, istražitelji će probijati šifre...

Pogledajte kako su iz mora u Senju izvlačili policijski auto! Jedno policijsko vozilo u Senju završilo je u moru u srijedu poslijepodne. Naime, policajac koji je bio na dužnosti, napustio je auto, ali nije podigao ručnu kočnicu, potvrdili su nam iz PU ličko-senjske, a nema ozlijeđenih.

