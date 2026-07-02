Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vatreni protiv Portugala idu po osminu finala SP-a u Torontu!

24SATA U TORONTU

VIDEO Prijete Portugalci, ali i vjetar! Olujni udari potrgali reklamu na montažnoj tribini TORONTO - Jaki naleti vjetra poremetili su planove u Torontu. Ondje je naglo zapuhao snažan vjetar pa su fotoreportere povukli s treninga portugalske reprezentacije. Snažno je puhalo i na stadionu dok je Zlatko Dalić ondje održavao konferenciju za medije. Vjetar je razbacao kante i potrgao reklame, a jedna je stradala i na montažnoj tribini stadiona BMO Field, na kojem Hrvatska i Portugal u petak igraju utakmicu šesnaestine finala. Olujni naleti vjetra očekuju se i tada.

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