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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vatreni protiv Portugala idu po osminu finala SP-a u Torontu!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Vatreni večeras kreću po četvrtfinale SP-a, Pali strani dileri na Pagu: Uhićeni Britanci i Talijan, Luka i Vatreni uz dječake s DMD-om: 'Kapetane, od srca ti hvala!', Plenković se autom nasadio na Tomaševićev čunj u Savskoj...