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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vatreni protiv Portugala idu po osminu finala SP-a u Torontu!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Vatreni večeras kreću po četvrtfinale SP-a, Pali strani dileri na Pagu: Uhićeni Britanci i Talijan, Luka i Vatreni uz dječake s DMD-om: 'Kapetane, od srca ti hvala!', Plenković se autom nasadio na Tomaševićev čunj u Savskoj...

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Gledajte 240 sekundi 24sata VIDEO
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
SUPER DAR!

U petak poklanjamo: Besplatno izdanje 24sata o utakmici na Ininim prodajnim mjestima!

Besplatno izdanje 24sata, s ekskluzivnim izvještajima s utakmice Hrvatske i Portugala, križaljkom i posterom reprezentacije, potražite na Inininim maloprodajnim mjestima u Zagrebu, u petak u popodnevnim satima. Svi kupci na Ininim prodajnim mjestima Miramarska, Heinzelova, Jagićeva, Resnik, Langić, Dubrava i Špansko mogu uzeti svoj primjerak posebnog izdanja 24sata o susretu Hrvatske i Portugala!

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Uz Vatrene u dobru i zlu VIDEO
Uz Vatrene u dobru i zlu | Video: 24sata
24SATA U TORONTU

24SATA U KANADI 'Vatrene' za ključnu utakmicu čeka domaća atmosfera i velika povorka!

Hrvatsku očekuje borba za osminu finala SP-a protiv Portugala (1 sat ujutro). Najveća borba će biti u veznom redu, a 'vatreni' imaju glasnu podršku s tribina. Organizirana je povorka hrvatske zastave u 23 sata po našem vremenu. Promjena u sastavu ne bi trebalo biti.

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Tomislav Gabelić VIDEO
Tomislav Gabelić | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SUPER DAR!

U petak poklanjamo: Besplatno izdanje 24sata o utakmici na Ininim prodajnim mjestima!

Besplatno izdanje 24sata, s ekskluzivnim izvještajima s utakmice Hrvatske i Portugala, križaljkom i posterom reprezentacije, potražite na Inininim maloprodajnim mjestima u Zagrebu, u petak u popodnevnim satima. Svi kupci na Ininim prodajnim mjestima Miramarska, Heinzelova, Jagićeva, Resnik, Langić, Dubrava i Špansko mogu uzeti svoj primjerak posebnog izdanja 24sata o susretu Hrvatske i Portugala!

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Uz Vatrene u dobru i zlu VIDEO
Uz Vatrene u dobru i zlu | Video: 24sata
NEVRIJEME U HRVATSKOJ

Pogledajte kako je munja 'rasparala' nebo kod Ogulina!

Jako grmljavinsko nevrijeme u srijedu poslijepodne i navečer zahvatilo je dijelove Hrvatske, koja je cijela bila pod upozorenjima DHMZ-a zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena. Jedan naš čitatelj zabilježio je udar groma i munju koja je 'rasparala' nebo u Ogulinu u srijedu navečer.

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Udar groma kod Ogulina VIDEO
Udar groma kod Ogulina | Video: čitatelj/24sata
24SATA U TORONTU

VIDEO Prijete Portugalci, ali i vjetar! Olujni udari potrgali reklamu na montažnoj tribini

TORONTO - Jaki naleti vjetra poremetili su planove u Torontu. Ondje je naglo zapuhao snažan vjetar pa su fotoreportere povukli s treninga portugalske reprezentacije. Snažno je puhalo i na stadionu dok je Zlatko Dalić ondje održavao konferenciju za medije. Vjetar je razbacao kante i potrgao reklame, a jedna je stradala i na montažnoj tribini stadiona BMO Field, na kojem Hrvatska i Portugal u petak igraju utakmicu šesnaestine finala. Olujni naleti vjetra očekuju se i tada.

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Snažan vjetar u Torontu VIDEO
Na montažnoj tribini stadiona snažan vjetar koji je pogodio Toronto uspio je skinuti reklamu. | Video: Tomislav Gabelić/24sata

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