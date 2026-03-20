Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vodič kroz naftnu krizu i udar cijena. Trump vrijeđa partnere

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Divljaju cijene, Plenković upozorava, kriza će biti ozbiljnija nego prije 4 godine. Trump poručio partnerima u NATO-u da su kukavice. Krenulo novo suđenje policajcu Smažilu za smrt Mihaele Berak. 670.000 eura platit će Raspudići za novu kuću. 800 ročnika u Požegi na svečanoj prisezi.

446 DOBROVOLJACA

VIDEO Pogledajte prisegu novih ročnika u Požegi, među njima je bila i Thompsonova kći Diva

POŽEGA - Od 800 ročnika za vojni rok, 446 njih prijavilo se dobrovoljno. Među njima je i Diva Marija Perković, Thompsonova kći. Na svečanoj prisegi bio je i on.

KIMOVA NASLJEDNICA

VIDEO TATA PUCA OD PONOSA Kći (13) diktatora Kima vozila tenk, sve je češće s ocem...

Kći tinejdžerica sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una vozila je tenk dok je njen otac sjedio iza nje, prema fotografijama koje je u petak objavila sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA. Analitičari su sve sigurniji kako je ona Kimova nasljednica... Kimova kći, poznata kao Ju Ae i za koju se vjeruje da ima oko 13 godina, posljednjih se mjeseci sve češće pojavljuje s ocem u javnosti. Na najnovijim snimkama se može vidjeti kako vozi tenk dok se iza nje nasmiješeni otac naslanja na kupolu, a trojica vojnih časnika u uniformama sjede na trupu vozila. Ranije ovog mjeseca, viđena je kako na streljani gađa iz puške, a jednom je fotografirana dok je pucala pištoljem.

DRAMA NA MIHALJEVCU

NE BUŠ TI MENE 'Nije stigao na tramvaj pa ga je blokirao'

MIHALJEVAC, ZAGREB Čovjek nije stigao na tramvaj i pokušao je ući kad je tramvaj već krenuo. Vozač ga nije pustio, a onda je on stao ispred tramvaja, nevjerojatno - priča nam čitatelj s Mihaljevca u petak ujutro

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cijene plina i nafte idu u nebo. SAD najavio nove udare na Iran

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Čak 35 posto narasla je cijena plina na burzama! Od početka rata porast je čak 60 posto, dok je nafta poskupjela za 48 posto i cijena joj je najviša od lipnja 2022. MOL objavio da je mađarski sud ne priznaje hrvatske presude njegovu šefu Hernadiju zbog prodaje INE - ministar pravosuđa Habijan kaže da to na Hrvatsku ne utječe i da je europski uhidbeni nalog na snazi

MOĆNI F-35

VIDEO Teheran tvrdi: Ovo je trenutak kad smo pogodili 'nevidljivi' američki vojni avion!

Iranska revolucionarna garda objavila je snimke za koje tvrde da predstavljaju udar na 'nevidljivi' američki borbeni avion F-35. Američki borbeni zrakoplov F-35 prisilno je sletio u američku zračnu bazu na Bliskom istoku nakon što su ga, kako se vjeruje, pogodili Iranci, kazala su dva izvora za CNN. Iz američke vojske poručuju da je avion "izvodio borbenu misiju iznad Irana“ kada je bio prisiljen na izvanredno slijetanje. Zrakoplov je, kažu Amerikanci, sigurno sletio, pilot je stabilnom stanju. "Tamo nitko ni ne puca na nas. Njihove zračne snage ne postoje, njihove vođe ne postoje, letimo gdje god hoćemo", kazao je Donald Trump. Iranska agencija Fars tvrdi da je avion teško oštećen.

