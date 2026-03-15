Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vučić izgubio fokus, danima ne prestaje pričati o raketama...

ISMIJAO GLASINE

VIDEO Netanyahu demantirao glasine o svojoj smrti: 'Želite li izbrojati koliko imam prstiju?' Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je video na društvenim mrežama kako bi opovrgnuo glasine koje su se širile internetom da je ranjen ili ubijen tijekom aktualnog rata. U videu, snimljenom u kafiću u blizini Jeruzalema, Netanyahu naručuje kavu i uz šalu komentira nagađanja o svojoj smrti. Tom prilikom podigao je ruke i izbrojao prste, ismijavajući glasine da je na jednoj snimci navodno imao šest prstiju, zbog čega su neki tvrdili da je video generiran umjetnom inteligencijom. Glasine su dodatno proširile iranske državne novinske agencije, dok sukob između Izraela, Sjedinjenih Država i Irana i dalje traje nakon nedavnih međusobnih napada.

