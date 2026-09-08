Gledajte '240 sekundi' 24sata: Županima smrdjelo pod nosom, a o otpadu, govore, nisu znali...

OGROMNE GUŽVE

VIDEO Buktinja na ZG obilaznici: Gori BMW, kolona je duga 6 km! ZAGREB - Zapalio se automobil na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Buzin ﻿u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom ﻿u koloni od oko 6 km, izvijestio je HAK u utorak oko 12.30 sati. "Promet je gust, stvorila se gužva. Čini mi se da je BMW u pitanju. Stižu i vatrogasci, vidio sam da jure u blizini Lučkoga", rekao nam je čitatelj.

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