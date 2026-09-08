NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Županima smrdjelo pod nosom, a o otpadu, govore, nisu znali...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Žalac vikendima na slobodi, Glavinić novi glavni državni inspektor, Turudić najavio objavu još tri vještaćenja o otpadu u Lici, Mlađan na suđenju gledao dvije epizode Dosjea Jarak, EU zastupnici traže zamrzavanje pregovora sa Srbijom zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića...