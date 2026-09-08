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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Županima smrdjelo pod nosom, a o otpadu, govore, nisu znali...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Žalac vikendima na slobodi, Glavinić novi glavni državni inspektor, Turudić najavio objavu još tri vještaćenja o otpadu u Lici, Mlađan na suđenju gledao dvije epizode Dosjea Jarak, EU zastupnici traže zamrzavanje pregovora sa Srbijom zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića...

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Gledajte 240 sekundi 24sata VIDEO
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
1/16 HRVATSKOG KUPA

VIDEO BiH reprezentativac i Nigerijac spasili Hajduk teške blamaže. Pogledajte golove

VARDARAC - HAJDUK 0-2 "Bili" su teškom mukom prošli u osminu finala Kupa. Poveli su u 18. minuti golom Dennisa Hadžikadunića, a potom se povukli. Domaćin je imao nekoliko izglednih prilika za izjednačenje, no pitanje pobjednika riješio je Peter Ugwuodo golom u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

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Vardarac i Hajduk VIDEO
Vardarac i Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
POGLEDAJTE

VIDEO Srđan Mlađan je na sudu gledao 'Dosje Jarak': Ovako je reagirao na ispovijest Bijelića...

Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje ubojici Srđanu Mlađanu. Tijekom suđenja puštena je snimka na kojoj Željko Bijelić priča o tome kako je u Lepoglavi upoznao Mlađana. Njegovu reakciju na to pogledajte...

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Nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu VIDEO
Nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell
OGROMNE GUŽVE

VIDEO Buktinja na ZG obilaznici: Gori BMW, kolona je duga 6 km!

ZAGREB - Zapalio se automobil na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Buzin ﻿u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom ﻿u koloni od oko 6 km, izvijestio je HAK u utorak oko 12.30 sati. "Promet je gust, stvorila se gužva. Čini mi se da je BMW u pitanju. Stižu i vatrogasci, vidio sam da jure u blizini Lučkoga", rekao nam je čitatelj.

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Zapalio se automobil na obilaznici VIDEO
Zapalio se automobil na obilaznici | Video: čitatelj/24sata
JURIO KROZ ŠKOLSKU ZONU

VIDEO Majku i dvoje djece na zebri u SAD-u skoro 'pokosio' auto: Živote im spasio cestar

Dramatična snimka iz Las Vegasa prikazuje trenutak kada je nadzornik na cesti zaštitio majku i njezino dvoje djece od automobila koji je velikom brzinom jurio kroz školsku zonu. Majka je s petogodišnjom kćeri i 11-godišnjim sinom prelazila cestu kada je nadzornik skočio pred automobil i spriječio tragediju. Vozač je nakon incidenta pobjegao.

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Heroj zaštitio majku i dvoje djece od prebrze vožnje automobila VIDEO
Heroj zaštitio majku i dvoje djece od prebrze vožnje automobila | Video: 24sata/facebook
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Mikroplastika prodrla u podzemne vode u Gospiću

Vještačenja pokazuju da je u Gospiću, gdje je zakopano oko 33.000 tona otpada, mikroplastika prodrla u podzemne vode. Počela nastava za 443 tisuće učenika-osnovnoškolaca je 296, srednjoškolaca 147 tisuća. Vlada smanjila trošarine i premije, pa cijena benzina i dizela od ponoći ostaje ista-plavi dizel skuplji 13 centi.

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Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video

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