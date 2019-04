Nadbiskup metropolit Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uoči najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa dao je intervju za Radiopostaju Mir Međugorje. Govorio je o blagdanu Uskrsa, ali se osvrnuo i na društveno-politička pitanja, kao i događanja u Međugorju te imenovanje nadbiskupa Henryka Hosera apostolskim vizitatorom za župu Međugorje.

- Cjelokupnu misiju nisam do kraja upoznao, ali mogu reći da je Papino imenovanje svoga izaslanika u Međugorje briga za hodočasnike, da ljudi koji tamo dolaze, koji se mole, koji se ispovijedaju, koji pokoru čine da budu pastirski praćeni. On je došao animirati i pratiti pastoralna događanja u toj župi posebno za sve one koji dolaze na to mjesto moliti se, ispovijedati, pokoru činiti. Ima veliko iskustvo, jer je bio u Africi, bio je u sjedištu Svete Stolice, a bio je i pastoralni djelatnik u Varšavi i sva ta iskustva sada pod stare dane vrlo uspješno prenosi u svoju djelatnost u Međugorju.

Naglasio je kako su u Međugorju u središtu sakramenti euharistije i ispovijedi kojega se u tom mjestu doživljava i posebnim. Apostolski nuncij u BiH Luigi Pezzuto na Cvjetnicu je slavio misu u Međugorju, a svoj dolazak najavio je i kardinal Puljić.

- Želim doći posjetiti nadbiskupa Hosera i fratre, a čim se malo oslobodim svojih stresnih obaveza, vrlo rado ću poći, a onda će sigurno biti i vrijeme da se nađem na jednom slavlju, kazao je Puljić koji se osvrnuo i na druga aktualna događanja poput požara u katedrali Notre Dame u Parizu. Podsjetilo ga je to i na brojne zapaljene crkve u BiH.

- Šaljući svoju solidarnost biskupu Michelu u Pariz upravo sam to rekao. Gledajući kako gori katedrala u Parizu u meni se sve streslo jer sam se sjetio onih noći kad sam oko sebe gledao te požare. Znam kako je u meni tada bilo strašno tjeskobno. Čim sam tu sliku vidio probudile su mi se te uspomene, te traume... Koja je sve dimenzija stradanja te katedrale, kao da se urušila kršćanska kultura Europe, kazao je kardinal Puljić.