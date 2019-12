'Gledam ih u oči i želim pravdu za svoje dijete, svog Gabrijela!'

Dok čeka vještačenje s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, u kojima se, prema neslužbenim informacijama, četvero liječnika tereti za smrt devetogodišnjeg Gabrijela Bebića iz Metkovića, majka Ivana ne stiže ni predahnuti.

S kćeri, Gabrijelovom sestrom, priprema se za odlazak u Split obaviti liječničke preglede, a odlazak u bolnicu za nju je samo dodatni okidač za tugu. Za nekoliko dana, 11. prosinca, godišnjica je preranog odlaska njezina anđela, a baš uoči tog datuma na adrese stranaka u ovom postupku mogla bi doći vještva Medicinskog fakulteta.

Nikad više isti Božić

- Sve mi je sad to previše, dotuklo me. Trebam malo vremena da se posložim, da skupim snagu da mogu o svemu opet pričati - kratko nam je rekla majka Ivana, kojoj dodatnu bol izazivaju i blagdani pred vratima kojima se njezin dječak neizmjerno radovao.

- Kad se samo sjetim kako se moj Gabrijel veselio tim danima. Nestrpljivo je iščekivao, pripremao čizmicu, kitio bor... Svima bi pripremio neke sitnice ispod bora, a najviše se veselio polnoćki i zajedničkim odlascima na misu za Božić. Ove godine ništa od toga, više nikad toga neće biti - rekla je Ivana nadajući se da će vještačenje konačno donijeti mir njezinu sinu pokazati niz propusta na koje je ona uporno upozoravala kao prava majka lavica, ne posustajući ni u najvećoj boli, ne utišavajući glas ni kad su joj suze stezale grlo.

- Ubili su ga oni koji jesu, tamo gdje jesu, i tamo su još bez ikakvih sankcija. Viđam ih, gledam ih u oči i želim pravdu za svoje dijete - rekla nam je majka Ivana. No iako je vještvo, prema neslužbenim izvorima, upozorilo na propuste četvero liječnika, kako nam objašnjavaju u odvjetničkim krugovima, pravno ono nije obvezujuće te će, nakon što dobije dokumente, DORH tek tad biti na potezu. Naime, tek će se utvrđivati je li bilo propusta, kakvog i u kojoj mjeri je došlo do pogreške, o čemu ovisi kvalifikacija kaznenog djela, ako se utvrdi da je kaznenog dijela bilo. Odvjetnici koje smo kontaktirali nisu željeli komentirati konkretan slučaj jer nisu ni upoznati s detaljima vještva, no osobno smatraju da će se liječnici teško izvući iz ove situacije iako ne mogu i neće svi jednako odgovarati.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stigao je prekasno u bolnicu

Prema vještvu, krivicu za smrt malenoga Gabrijela ne može snositi dr. Ksenija Kaleb, koja je jedina pokušala pomoći dječaku. Nju je Hrvatska liječnička komora optužila za propuste, a zbog nepravde koja joj je nanesena građani Metkovića organizirali su prosvjede potpore. Ovakvim vještvom Medicinskog fakulteta konačno je odahnula, a kako je i sama izjavila, najradije bi zaplakala, ali ne od sreće, nego od tuge jer Gabrijela nitko ne može vratiti. Podsjetimo, maleni je preminuo lani, pet dana nakon što je prvi put s ocem došao u Dom zdravlja u Metkoviću. Nekoliko dana su dolazili liječnicima, a oni su ih prebacivali iz Doma zdravlja na Hitnu, nakon čega bi ih uporno slali kući. Na kraju su ga helikopterom prevezli u KBC Split. Nažalost, dječak je stigao prekasno. Nije mu bilo spasa, za nekoliko sati izgubio je bitku za život. Kako je utvrdilo Ministarstvo zdravstva, liječnici u Metkoviću nisu prepoznali kliničku sliku teško bolesnog djeteta. No kad je trebalo obaviti vještvo, ni jedan Medicinski fakultet nije ga htio preuzeti. Tek na zahtjev DORH-a odradio ga je onaj u Zagrebu.