Glumac je imao više žrtava? 'Dirao me u autu dok je otac vozio. Zaledio sam se i šutio'

Glumac Moamer Kasumović, poznat i kao Damir Fazlinović iz serije Lud zbunjen normalan, osuđen je ranije na godinu dana zatvora zbog kaznenog djela bludničenje nad maloljetnikom. Nakon što je mladić hrabro istupio nakon predstave u kazalištu, i ispričao mučnu ispovijest, javio se još jedan mladić.

Nakon prvog istupa mladića, mnogi su mislili da je riječ o osobi iz presude, no s vremenom se klupko odmotalo - riječ je o potpuno drugoj žrtvi. Mladić zbog kojeg je osuđen, ohrabrio se sad dati nekoliko anonimnih izjava za Radiosarajevo.ba.

Mladić, čija je obitelj podnijela prijavu, danas ima 20 godina, a sve se odvilo kada je imao 15 godina odnosno 2019. godine. Kasumovića je upoznao u jednom sarajevskom lokalu u kojem je bio s ocem i njegovim društvom, a u kojem se našao i glumac.

- Ja sam odrastao na seriji 'Lud, zbunjen, normalan' i njega sam odmah prepoznao i bilo mi je drago da ga vidim uživo - kazao je mladić te dodao da mu se glumac tijekom večeri obratio te mu pričao kako je teklo snimanje serije te kako to sve izgleda iza scene. No, u jednom trenutku razgovora, glumac mu se približio i šapatom ga upitao koliko često masturbira.

- To me pitanje iznenadilo, ali mislio sam da je to neka muška priča. U tom trenutku nisam ništa pomislio - kazao je mladić.

Dalje navodi kako ga je glumac obasipao komplimentima i upitao je li gay.

'Zaledio sam se, a on hoda kao da se ništa nije dogodilo'

Mladićev otac ubrzo je došao s prijateljem kako bi otišli kući, a s njima je u auto ušao i Kasumović koji je tada živio na relaciji kojom je dječakova obitelj prolazila na putu kući. Mladića navodi kako se tad našao s glumcem na zadnjem sjedištu te da ga je dirao po intim dijelovima tijela.

- Zaledio sam se. Šutio sam u šoku - kazao je mladić. Dodaje da mu se glumac javio idućeg dana na društvenim mrežama.

Zbog svega, mladić je potražio pomoć psihoterapeutkinje koja ga je saslušala i savjetovala da ispriča roditeljima sve što se dogodilo, a oni su podnijeli prijavu.

- Poslije toga, vidio sam ga dva puta. Normalno hoda, živi, kao da se ništa nije dogodilo - ogorčen je mladić.

Podsjetimo, za slučaj glumca i bludnih radnji nad maloljetnikom saznalo se 16. rujna nakon predstave “Tiho, tiše”, koja je izvedena u sklopu 6. Sarajevo Festa u Narodnom Pozorištu Sarajevo. Predstava govori o vršnjačkom nasilju, a nakon izvedbe su organizirani razgovori s publikom.

Tijekom razgovora istaknuo se mladić koji je kazao da je bio žrtva pedofilije, a da je počinitelj poznati glumac. Na pitanje o kome je riječ, mladić je odgovorio – Moamer Kasumović. Mladić je u svojoj potresnoj ispovijesti u Narodnom Pozorištu kazao da se sve odvilo 2021. godine te da je cijeli slučaj imao i sudski epilog i da je donesena sudska presuda.

Bosanskohercegovački glumac osuđen je na godinu dana zatvora zbog kaznenog djela bludničenje nad maloljetnikom. No, on je otkupio svoju kaznu, što je moguće prema zakonu u BiH, a jedan dan stoji 100 konvertibilnih maraka.

Avaz.ba pisao je da im je potvrđeno iz Općinskog suda Sarajevo da je glumac otkupio kaznu uplativši 36.500 konvertibilnih maraka, odnosno 18.250 eura.