Glumica Tara Thaller otkrila: 'Bila sam žrtva uznemiravanja, Matanić mi je poslao poruku...'

Mlada glumica Tara Thaller u intervjuu za Večernji list otkrila je kako je bila žrtva seksualnog uznemiravanja te kako je ona samo jedna od glumica kojoj je redatelj Dalibor Matanić slao neumjesne poruke.

- Mislim da sigurno nekolicina laže da nije znala za njegovo ponašanje. Koliko sam shvatila iz svjedočanstava žrtava, neke su bile i upozorene na njegov pristup u radu i takvo upitno ponašanje. Tu su i neki ljudi koji su to sigurno prihvaćali kao dio posla baš zbog toga što u Hrvatskoj nema puno angažmana pa su tako sigurno neke djevojke razmišljale da si ne mogu priuštiti odbiti neki veći posao. Na akademiji su nas učili o tome što je seksualno uznemiravanje, a prije nam nitko o tome nije ni govorio. Kada se nađeš u takvoj situaciji, ne znaš se obraniti. I ja sam bila u tako jednoj sličnoj situaciji, govorili su mi da on to ne misli ozbiljno - otkrila je Thaller.

Potvrdila je i da joj je Matanić slao neumjesne poruke.

- Jesam, doživjela sam to, a i dobila sam takvu poruku od Dalibora Matanića - rekla je.

Kaže kako je s Matanićem radila jednom.

- Jesam, samo na jednoj reklami i tada je na snimanju bilo sve normalno - rekla je Thaller.

Otkrila je i kako je reagirala na poruku koju je dobila.

- Jednom mi je poslao poruku i dala sam mu do znanja da nisam zainteresirana. Nije to bilo ništa izravno, ali se dalo iščitati između redaka da je njegov poziv bio čudan. U tom ga trenutku čak i nisam osudila jer se nisam znala postaviti. Kad sam doživjela seksualno uznemiravanje, sve to bude kao kroz neku šalu i “lagano”. U svakom trenutku takvi predatori mogu reći “pa ti si me krivo shvatila”. Kada sam slušala predavanje o seksualnom uznemiravanju, shvatila sam da je to sve ono što vas dovodi u neugodnu poziciju i kada je vaša granica pređena - rekla je Thaller.

Na pitanje bi li prijavila učestalo uznemiravanje odgovara:

- Neki ljudi ne razumiju taj “freeze” moment gdje žrtve zapravo ništa ne naprave zbog straha. Nitko ne smije i ne može osuđivati žrtvu dok nije bio u toj situaciji jer smo svi drugačiji i drugačije reagiramo kada smo pod stresom. Kada bih išla takvo što prijaviti, prvo ne znam kome bih to prijavila, možda bih bila previše istraumatizirana, ali bih svakako voljela takvo što prijaviti da mi se učestalije događalo. Svakako, mislim da se ne možemo previše osloniti na naš sustav - poručila je.