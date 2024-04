Marinković o Mataniću: Svi su znali samo nisu govorili, mladi glumci boje se ostati bez posla

Ksenija Marinković, glumica i predsjednica društva filmskih djelatnika, komentirala je slučaj spolnog uznemiravanja kroz koje su prolazile suradnice i glumice redatelja Dalibora Matanića.

- Ne znam što bih vam rekla, u potpunom sam šoku. U petak sam o tome saznala prvi put, a navodno se već mjesec dana o tome govori, da Večernji list razgovara s raznim ljudima. Jako smo tužni zbog toga što se dogodilo, jako smo tužni zbog toga što je Dalibor Matanić takvo nešto napravio. Velika sućut njegovoj obitelji, nadam se da će se on liječiti i izliječiti. A hrvatsko društvo filmskih djelatnika nultu stopu tolerancije pokazuje na zlostavljanje, mobing, iskorištavanje, ništa ne bi trebalo biti dopušteno. Mi smo korisnici proračuna i mi se moramo na taj način odgovorno ponašati kao društvo i kao umjetnici - kaže Marinković za Novu TV.

Dodaje i kako unutar društva filmskih djelatnika nikad nije bio prijavljen jer bi onda bio pozvan na razgovor i dalje bi se moderiralo što se po tom pitanju može učiniti.

Što se njegove isprike putem Facebooka tiče kaže kako njegovo liječenje tek počinje te kako je ovo iznimka u industriji.

- Žao mi je što se baca loše svjetlo, to se ne događa samo u umjetničkim krugovima, to se događa svugdje u društvu, samo su umjetnički krugovi najeksponiraniji i zato je to senzacija i neka vijest. Svega ima, užasno je puno to mladih glumica doživjelo od njega, koliko sam ja shvatila to su krugovi i krugovi... Onda sam pitala mlade glumice koje ja znam, oni su svi to znali samo nisu govorili o tome jer mladi glumci ne žele ostati bez posla, a uvijek je to tanka granica, netko te pita hoćeš posao, kažeš da i već je iduća poruka tko zna što. Ti to ne možeš kontrolirati, mladi uglavnom šute dok se na afirmiraju, kad se afirmiraju onda govore ako smognu hrabrost - ističe Marinković.