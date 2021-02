Godina je dana od početka pandemije u Austriji. Prošle je godine na ovaj dan doktor Günter Weiss iz Innscbruka primio prvog pacjenta zaraženog korona virusom u Tirolu. To mu je bio prvi susret s bolešću. Kaže kako su očekivali da će pacjentu biti bolje, a bilo mu je sve gore unatoč ljekovima.

Niti jedan lijek nije pomagao, niti jedna već poznata terapija nije imala učinka.

- Tada je započela najveća pandemija u zadnjih 100 godina i najveća ekonomska kriza koju ne pamtimo od drugog svjetskog rata – prisjeća se ministar zdravstva Rudolf Anschober. Austrija je od tada doživjela 3 stroga lock downa, a jedino vrijeme kada se se stvari vratile u normalu pamtimo od ljetnih mjeseci prošle godine. Tada su se prvi puta zatvorile granice kako bi spriječili uvoz korone sa zapadnog Balkana, što je izazvalo kritike na vladajuće. Sada je to postalo normalno.

Najcrnji scenarij se odvijao u studenom i prosincu protekle godine. Broj zaraženih osoba na dnevnoj bazi tada je dosegnuo 10 tisuća, a od posljedica virusa je svakodnevno umrlo njih oko 100. Kreveta na odjelima intenzivne njege bilo je knap. To je odvelo Austriju u teški lock down sa policijskim satom sve do 8. veljače. No, jedno je sigurno: Austrija je u međuvremenu, ni manje ni više, postala prvak u testiranju građana. Samo proteklog tjedna napravljeno je dva milijuna testova. Cilj je dosegnuti 15.000 testova dnevno bez školskih testiranja. Učenici i nastavnici se testiraju dva puta tjedno. Za sve one koji to odbijaju nastava se odvija na daljinu. Samo testiranjem možete spriječiti širenje zaraze i zato je cilj što više testirati. Ukoliko manje testirate kao rezultat ćete imati i manji broj oboljelih, tvrde u austrijskoj vladi.

- Na putu smo da postanemo svjetski prvaci u testiranju – pohvalio se Sebastian Kurz. U Austriji se testiraju svugdje. Brzi i besplatni testovi su dostupni u 800 ljekarni i više od 500 testnih stanica. Uz to, 730 tvrtki s 351.568 zaposlenih sudjeluje u kampanji subvencioniranih testiranja na radnim mjestima. Bez testa koji nije stariji od 48 sati ne možete posjetiti ni frizera. Obavezno je nošenje FFP2 maske, propisana fizička udaljenost između dvije osobe je 2 metra, a ispred dućana su veliki redovi jer je za jednu osobu rezervirano čak 20 kvadratnih metara površine.

Otvorene su škole, dućani, frizeri i kozmetičari. Zatvoreni su ostali hoteli, gastronomija i sportske ustanove. Mnogi nagađaju da će se otvoriti tek nakon Uskrsa. U prilog tome ide lijepo vrijeme i mogućnost boravka na otvorenom te činjenica da će biti cijepljeno puno ljudi.

- Svjesna sam koliko je trenutna situacija teška za industriju. Intenzivno radimo s ugostiteljstvom i hotelijerstvom na rješenjima koja omogućavaju klijentima što brže korištenje uz sigurnost. Gastronomija i turizam bit će među najsigurnijim industrijama kada im se omogući ponovno otvaranje. Testiranje će igrati glavnu ulogu - najavila je ministrica turizma Elisabeth Köstinger. Odlazak na večeru ili kavu s prijateljima puno znači. Velike posljedice izolacije su vidljive i na psihičkom zdravlju stanovnika. Sveučilišni profesor i psihijatar Michael Musalek upozorava na psihičko- društvene posljedice izoliranosti. Naglasio je kako je od posljedica ''lock downa'' oboljelo više ljudi nego od samog virusa.

- Psiho-socijalna kriza izazvana mjerama zaštite od COVIDa-19 ostavit će trajne posljedice. Što kriza dulje traje, to je gore jer se javljaju razni fenomeni. Od ovoga je oboljelo puno više ljudi nego od same pandemije. Neki ljudi umiru od psihičkih bolesti, a veliki broj poremećaja se javlja kod mladih i djece. Izolirani starci u domovima doslovno odustaju od svojih života - rekao je Musalek dodajući da ljudi iz zajedništva crpe psihičku snagu i emocionalne resurse.

Povezanost daje snagu! Inače, Austrija se također jako teško nosi s mutacijama korona virusa. Zbog južnoafričke varijante trenutno je zatvoren čitav Tirol. Iz njega možete izaći samo uz negativan korona test koji nije stariji više od 48 sati.